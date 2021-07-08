Привілейовані кривдники: військові й поліцейські уникали відповідальності за домашнє насильство

Представники Amnesty International у 2019 році задокументували історію про жінку, яку побив її чоловік-військовий. На той час вона була на 4 місяці вагітності.

Інцидент трапився неподалік від лінії розмежування в Донецькій області. Перехожа випадково почула, що хтось кричить "Боляче!".

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Чоловік часто знущався з жінки

Постраждала розповідала, що побиття були від самого початку стосунків. Чоловік якось навіть зламав їй ніс. Він обзивав жінку, принижував, а потім лягав з нею у ліжко. Вона не могла від нього піти, бо фінансово залежала й любила його.

Коли все-таки приїхала поліція, жінка відмовилась писати заяву. Мовляв, нічого все одно не працює. Усе безглуздо, безкарно. Як виявилось, коли чоловік зламав їй ніс, заява вже була написана. Однак потім подзвонили з армії й попросили забрати заяву, аби не ганьбити чоловіка.

За словами постраждалої, усе "заминається", тому навіщо її подавати. Поліція так і поїхала без заяви.



Жінку били від початку стосунків / Фото Unsplash

Як карали військовослужбовців

Це класичний приклад того, як донедавна працював механізм притягнення до відповідальності військовослужбовців і поліцейських за домашнє насильство. Їх звільняли від адміністративного судочинства й могли покарати за домашнє насильство тільки на підставі дисциплінарного статуту.

Якщо домашнє насильство вчинив військовослужбовець, співробітник поліції також складав адміністративний протокол, але мав передати справу відповідним військовим формуванням, які вирішували чи починати розслідування, чи ні.

Нерідко в такий спосіб можна було уникнути покарання. Начальники часто прикривали своїх підлеглих, які вдома були справжніми тиранами.

Без адмінпокарань кривдника надалі не можливо притягнути й до кримінальної відповідальності, якщо насильство є системним і постраждала особа звертається до правоохоронців періодично. Однак є одне важливе "але". Я неодноразово акцентувала вашу увагу, що так було донедавна.

Що змінилося зараз

Верховна Рада 1 липня проголосувала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який посилює адміністративну відповідальність за домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

Одна з ключових новел – скасування дії дисциплінарних статутів, якщо військовий або полійцеський вчинив домашнє насильство. Після підписання закону Володимиром Зеленським такі справи розглядатимуть на загальних підставах.



Рада посилила адміністративну відповідальність за домашнє насильство / Фото Getty Images

Чому це надзвичайно важливо

Насамперед кривдники не зможуть уникнути ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності надалі. Для того, щоб відкрити кримінальну справу, правоохоронці мають винести кривднику як мінімум 2 адмінпротоколи протягом 1 року.

Також це дозволить постраждалим особам простіше добиватися справедливості. Новий закон ліквідовує привілейовані категорії населення, які лише через свій статус раніше могли уникнути покарання.

Ми в Amnesty International вітаємо ухвалення цього закону, адже держава нарешті продемонструвала готовність розв'язувати проблему домашнього та гендерно обумовленого насильства.

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Це дуже необхідний крок, але не останній. Україні надзвичайно важливо ратифікувати Стамбульську конвенцію, оскільки саме вона надасть владі чітку дорожню карту реформ у протидії домашньому та гендерно обумовленому насильству.

Стамбульська конвенція – міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Туреччині.

Також необхідне й подальше вдосконалення законодавства, освітні програми для чиновників і суспільства, механізм урядової звітності та інші важливі зміни.

Пам'ятайте, що відповідальність за домашнє насильство не може бути встановлена ані в кабінетах керівників військових формувань, ані в жодний інший кулуарний спосіб, окрім рішення суду.