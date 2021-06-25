Жінку звинуватили у систематичному домашньому насильстві. Їй інкримінували 3 відповідних епізоди, вчинені протягом декільком місяців.

До теми Фізичне, сексуальне або економічне: як захистити себе від насильства та розпізнати жертву

У вироку Чигиринського суду звернули увагу на те, що один із цих епізодів включав не лише словесні образи. Мовляв, вона також дала ляпаса чоловіку. Там також наголосили, що жінка мала прямий умисел на заподіяння психологічного страждання та фізичного насильства своєму співмешканцю – на ґрунті неприязних відносин.

Що відомо про обвинувачену:

уродженка села Погожа Криниця Сумської області;

здобула середню освіту, наразі ніде не працює;

не одружена, має на утриманні 3 дітей.

Що ухвалив суд

Жінку визнали винною та призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік умовно – з іспитовим терміном в 1 рік. Їй також доведеться періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу? повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження.

Зверніть увагу! На суді обвинувачена пообіцяла, що не повторюватиме своїх вчинків. Проте коханого це не переконало й він заявив, що покидає її.