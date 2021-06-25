Женщину обвинили в систематическом домашнем насилии. Ей инкриминировали 3 соответствующих эпизода, совершенные в течение нескольким месяцев.

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В приговоре Чигиринского суда обратили внимание на то, что один из этих эпизодов включал не только словесные оскорбления. Мол, она также дала пощечину мужчине. Там также отметили, что женщина имела прямой умысел на причинение психологического страдания и физического насилия своему сожителю – на почве неприязненных отношений.

Что известно об обвиняемой:

уроженка села Погожая Криница Сумской области;

получила среднее образование, пока нигде не работает;

не женаты, имеет на содержании 3 детей.

Что постановил суд

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно – с испытательным сроком в 1 год. Ей также придется периодически являться для регистрации в уполномоченный орган, сообщать о смене места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования.

Обратите внимание! На суде обвиняемая пообещала, что не будет повторять своих поступков. Однако возлюбленного это не убедило, и он заявил, что бросает ее.