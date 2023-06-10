Загрожує 400 років в'язниці: деталі обвинувачення Трампа у справі про секретні документи

Мін'юст США опублікував обвинувальний висновок у справі про незаконне зберігання секретних документів колишнім президентом США Дональдом Трампом. За деталями справи, Трамп зберігав державні таємниці просто у себе в туалеті.

Згідно з обвинуваченням, Трамп зберігав у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді документи з інформацією про ядерні програми США, потенційні вразливості Вашингтона та його союзників у разі нападу, доповіді Пентагону та розвідки. Якщо вину Трампа доведуть, то йому загрожує до 400 років ув'язнення.

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Деталі кримінального обвинувачення

Посилаючись на висновок суду Маямі, журналісти пишуть, що обвинувальний акт складається із 49 сторінок. Зокрема, Трампа звинувачують в тому, що після закінчення своїх президентських повноважень він зберігав секретні документи в коробках у різних приміщеннях маєтку у Флориді.

Власне, ці приміщення були, м'яко кажучи, не пристосовані до зберігання такого роду документів. Трамп зберігав державні таємниці у ванній кімнаті, туалеті, спальні тощо. Частина коробок взагалі стояла на сцені у бальному залі, де проходили масові заходи та зустрічі.

Де Трапм зберігав секретні документи США / Фото ABC News

Розкриття цих засекречених документів без відповідних повноважень могло поставити під загрозу національну безпеку США, їхні зовнішні зносини, захищеність військових ресурсів США, а також джерела розвідувальної інформації,

– йдеться у висновку Мін'юсту.

Додають, що минулого року Трамп перешкоджав уряду у пошуках відповідних документів. Ба більше, у документі описано, як під час перенесення коробок секретні документи з розвідінформацію обмеженого доступу випадково випали на підлогу. Їх могли побачити й працівники резиденції Трампа, що не мали відповідного рівня допуску.

Про що йшлося в цих секретних документах

"Документи включали інформацію про можливості США та інших країн в обороні та озброєннях, ядерних програмах, інформацію про потенційні вразливості США та їхніх союзників перед військовим нападом, плани можливих дій у відповідь у разі нападу з-за кордону", – описав прокурор в обвинуваченні.

Також наводиться приклад, коли експрезидент США вирішив показати журналісту, якому давав інтерв'ю, документ із планом нападу на іншу країну. При цьому Трамп неодноразово підкреслював, що нібито не порушує законодавства, пов'язаного з поводженням із секретною інформацією.

У серпні 2021 року він за схожих обставин демонстрував "секретну карту, яка стосується військової операції".