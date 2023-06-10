Угрожает 400 лет тюрьмы: детали обвинения Трампа по делу о секретных документах

Минюст США опубликовал обвинительное заключение по делу о незаконном хранении секретных документов бывшим президентом США Дональдом Трампом. По деталям дела, Трамп хранил государственные тайны прямо у себя в туалете.

Согласно обвинению, Трамп хранил в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде документы с информацией о ядерных программах США, потенциальные уязвимости Вашингтона и его союзников в случае нападения, доклада Пентагона и разведки. Если вина Трампа будет доказана, то ему грозит до 400 лет заключения.

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Детали уголовного обвинения

Ссылаясь на заключение суда Майами, журналисты пишут, что обвинительный акт состоит из 49 страниц. В частности, Трампа обвиняют в том, что по окончании своих президентских полномочий он хранил секретные документы в коробках в разных помещениях имения во Флориде.

По сути, эти помещения были, мягко говоря, не приспособлены к хранению такого рода документов. Трамп хранил государственные тайны в ванной комнате, туалете, спальне и т.д. Часть коробок вообще стояла на сцене в бальном зале, где проходили массовые мероприятия и встречи.

Где Трапм хранил секретные документы США / Фото ABC News

Раскрытие этих засекреченных документов без соответствующих полномочий могло поставить под угрозу национальную безопасность США, их внешние сношения, защищенность военных ресурсов США, а также источники разведывательной информации.

– говорится в заключении Минюста.

Добавляют, что в прошлом году Трамп препятствовал правительству в поисках соответствующих документов. Более того, в документе описано, как при переносе коробок секретные документы по развединформации ограниченного доступа случайно выпали на пол. Их могли увидеть и работники резиденции Трампа, не имевшие соответствующего уровня допуска.

О чем говорилось в этих секретных документах

"Документы включали информацию о возможностях США и других стран в обороне и вооружениях, ядерных программах, информацию о потенциальных уязвимостях США и их союзниках перед военным нападением, планы возможных ответных действий в случае нападения из-за границы", – описал прокурор в обвинении.

Также приводится пример, когда экспрезидент США решил показать журналисту, которому давал интервью документ с планом нападения на другую страну. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что якобы не нарушает законодательство, связанное с обращением с секретной информацией.

В августе 2021 года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, которая касается военной операции".