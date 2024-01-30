Політичний шантаж: в чому головне протистояння між Трампом і Байденом

В Конгресі США вже кілька місяців триває обговорення виділення допомоги Україні. Зараз демократи та республіканці нібито дійшли компромісу у проблемі мігрантів, результатом чого має стати відповідний законопроєкт. Розв'язання цього питання дозволить повернутися до підтримки Києва.

Водночас Дональд Трамп тисне на республіканців, щоб вони не голосували за пакет допомоги Україні. Він нібито хоче відкласти його до листопада 2024 року – до своєї гіпотетичної перемоги на президентських виборах. Політолог-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що на питання підтримки Києва потужно впливає перебіг президентської кампанії в США, адже він перейшов персоналістську площину протистояння між Джозефом Байденом і Дональдом Трампом.

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Трамп має вплив

Трамп використовує будь-який інструмент для того, щоб завдати поразки демократам, а республіканці озираються на нього поки він як криголам просувається до президентського крісла.

Це може допомогти затягнути їх у владу. Також республіканці чекають на довибори до Сенату у верхню палату. Якщо там вони здобудуть перевагу, тоді за ними буде і нижня, і верхня палати. А якщо ще й Трамп стане президентом, то все у них буде добре,

– пояснив політолог.

Останні дні мають показати, чи має Трамп вплив на республіканців. Осипенко припустив, що експрезидент має такий вплив. Крім того, спікер Палати представників Майк Джонсон відверто зізнався, що підтримує Трампа та не буде ставити на голосування законопроєкт щодо міграційної політики.

"Трамп також заявляє, що не потрібно підтримувати цю угоду (міграційний законопроєкт – 24 Канал). Хоча раніше республіканці наголошували на розв'язанні міграційної проблеми, а зараз затягують процес, і використовують його як політичний інструмент шантажу", – зазначив Осипенко.

Між популізмом і реальною політикою

Видання CNN з посиланням на свої джерела стверджує, що Трамп налаштовує республіканців проти голосування за пакет допомоги Україні. Експрезидент США планує розв'язати це питання після президентських виборів, в яких він має надію перемогти. Він хоче ухвалити пакет допомоги Україні вже в як президент США. Також Трамп переслідує ще одну мету – показати нездатність Байдена розв'язати цю проблему.

Водночас Джозеф Байден програє у цій ситуації, хоча насправді він діє не як політик, а як державний діяч. Будь його дії зараз розглядаються крізь призму президентських виборів.

Це стосується й допомоги Україні. Адже опоненти Байдена закидають йому, що нібито десятки мільярдів доларів американських платників податків пішли за океан, хоча краще б ці кошти використали в США.

Будь-які питання, що порушуються в політичному полі, на думку політолога, будуть сприйматися в контексті боротьби Трампа з Байденом. На цьому тлі Трамп не бачить жодних перешкод, щоб, як популіст, обіцяти швидке розв'язання складних питань. Байден же є серйозним політиком, він розуміє, що треба системно працювати над складними питаннями, залучати всі гілки влади США, партнерів за кордоном. Однак це тривалий процес.

"Американці можуть не усвідомлювати, навіщо такі складні рішення, якщо Трамп пропонує "завершити російсько-українську війну за 24 години". Тоді навіщо союзникам підтримувати Україну десятками мільярдів доларів. Це популізм та реальна політика, але народ, на жаль, обирає популізм", – наголосив Руслан Осипенко.

Допомога Україні з боку США