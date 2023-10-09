Гарний сигнал Україні: про що свідчить бажання Байдена передати Україні 100 мільярдів доларів

Джозеф Байден може ухвалити рішення про надання Україні одноразової допомоги у розмірі 100 мільярдів доларів. Проте цю ініціативу ще має підтримати Конгрес США.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що президент США поводить себе як партнер, якому варто довіряти. Усвідомлюючи внутрішні проблеми своєї країни, він намагається бути послідовним та дотримуватись свого слова.

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Перебиває багато негативних тез

Нагадаємо, що раніше Байден неодноразово заявляв, що Сполучені Штати будуть з Україною до кінця війни.

Дії Байдена перебивають багато негативних тез, які розганяє російська пропаганда, що США нібито за щось "карають" Україну. Але ж так не "карають", коли шукають можливість надати гроші. Навпаки нам хочуть допомогти, розуміючи, що внутрішньополітична криза в Сполучених Штатах може вплинути на життєздатність та військову силу держави, яка протистоїть Росії,

– наголосив політолог.

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Президент США хоче донести наступний меседж. В Сполучених Штатах будуть перипетії, дуже серйозні політичні баталії, а тому потрібно відокремити наші протистояння від допомоги Україні. Вашингтон надасть гроші Києву, і нехай він воює з Москвою, а в США будуть "воювати" один з одним, щоб зробити кращою Америку.

"Це гарний сигнал українському суспільству, яке "розгойдалось", коли звучали наративи, що нібито зброї у ЗСУ "залишилось на місяць". Не зовсім коректно була подана інформація та контексти. Проте ця новина має перебити весь негатив, який був до цього щодо допомоги Україні від США", – зазначив Олег Лісний.

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