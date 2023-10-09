Хороший сигнал Украине: о чем свидетельствует желание Байдена передать Украине 100 миллиардов долларов
Джозеф Байден может принять решение о предоставлении Украине единовременной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Однако эту инициативу еще предстоит поддержать Конгрессу США.
Политолог Олег Лисный рассказал 24 Каналу, что президент США ведет себя как партнер, которому следует доверять. Осознавая внутренние проблемы своей страны, он пытается быть последовательным и придерживаться данного слова.
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Перебивает много негативных тезисов
Напомним, что ранее Байден неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут с Украиной до конца войны.
Действия Байдена перебивают много негативных тезисов, разгоняемых российской пропагандой, что США якобы за что-то "наказывают" Украину. Но ведь так не "наказывают", когда ищут возможность предоставить деньги. Напротив, нам хотят помочь, понимая, что внутриполитический кризис в Соединенных Штатах может повлиять на жизнеспособность и военную силу противостоящего России государства,
– подчеркнул политолог.
О чем свидетельствует возможное предоставление Украине 100 миллиардов долларов от США: смотрите видео
Президент США хочет донести следующий месседж. В Соединенных Штатах будут перипетии, очень серьезные политические баталии, а потому нужно отделить их противостояния от помощи Украине. Вашингтон предоставит деньги Киеву, и пусть он воюет с Москвой, а в США будут "воевать" друг с другом, чтобы сделать лучше Америку.
"Это хороший сигнал "раскачавшемуся" украинскому обществу, когда звучали нарративы, что якобы оружия у ВСУ "осталось на месяц". Не совсем корректно была представлена информация и контексты. Однако эта новость должна перебить весь негатив, который был до этого относительно помощи Украине от США", – отметил Олег Лесной.
Больше о помощи Украине от США
- Джозеф Байден, по информации The Telegraph, предположительно на фоне бюджетного кризиса в США и выделение пункта о помощи Украине из временного бюджета страны, принял беспрецедентное решение.
- Украина может получить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Эта сумма может покрыть расходы Киева, в частности, на вооружение до начала 2025 года.
- Однако утвердить выделение таких средств Украины должен Конгресс США. В то же время в СМИ предполагают, что это предложение Байдена должно поддержать в Палате представителей большинство представителей Демократической партии и примерно половина – членов Республиканской.
- Но это решение не будет принято до тех пор, пока не завершится процедура избрания нового спикера Палаты представителей вместо отправленного в отставку Кевина Маккарти. Это должно произойти в скором времени.