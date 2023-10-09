Хороший сигнал Украине: о чем свидетельствует желание Байдена передать Украине 100 миллиардов долларов

Джозеф Байден может принять решение о предоставлении Украине единовременной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Однако эту инициативу еще предстоит поддержать Конгрессу США.

Политолог Олег Лисный рассказал 24 Каналу, что президент США ведет себя как партнер, которому следует доверять. Осознавая внутренние проблемы своей страны, он пытается быть последовательным и придерживаться данного слова.

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Перебивает много негативных тезисов

Напомним, что ранее Байден неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут с Украиной до конца войны.

Действия Байдена перебивают много негативных тезисов, разгоняемых российской пропагандой, что США якобы за что-то "наказывают" Украину. Но ведь так не "наказывают", когда ищут возможность предоставить деньги. Напротив, нам хотят помочь, понимая, что внутриполитический кризис в Соединенных Штатах может повлиять на жизнеспособность и военную силу противостоящего России государства,

– подчеркнул политолог.

О чем свидетельствует возможное предоставление Украине 100 миллиардов долларов от США: смотрите видео

Президент США хочет донести следующий месседж. В Соединенных Штатах будут перипетии, очень серьезные политические баталии, а потому нужно отделить их противостояния от помощи Украине. Вашингтон предоставит деньги Киеву, и пусть он воюет с Москвой, а в США будут "воевать" друг с другом, чтобы сделать лучше Америку.

"Это хороший сигнал "раскачавшемуся" украинскому обществу, когда звучали нарративы, что якобы оружия у ВСУ "осталось на месяц". Не совсем корректно была представлена информация и контексты. Однако эта новость должна перебить весь негатив, который был до этого относительно помощи Украине от США", – отметил Олег Лесной.

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