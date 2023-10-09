Политолог Олег Лисный рассказал 24 Каналу, что президент США ведет себя как партнер, которому следует доверять. Осознавая внутренние проблемы своей страны, он пытается быть последовательным и придерживаться данного слова.

К теме MAGA-хаос из-за отставки Маккарти: действительно ли помощь Украине так обременительна для США

Перебивает много негативных тезисов

Напомним, что ранее Байден неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут с Украиной до конца войны.

Действия Байдена перебивают много негативных тезисов, разгоняемых российской пропагандой, что США якобы за что-то "наказывают" Украину. Но ведь так не "наказывают", когда ищут возможность предоставить деньги. Напротив, нам хотят помочь, понимая, что внутриполитический кризис в Соединенных Штатах может повлиять на жизнеспособность и военную силу противостоящего России государства,

– подчеркнул политолог.

О чем свидетельствует возможное предоставление Украине 100 миллиардов долларов от США: смотрите видео

Президент США хочет донести следующий месседж. В Соединенных Штатах будут перипетии, очень серьезные политические баталии, а потому нужно отделить их противостояния от помощи Украине. Вашингтон предоставит деньги Киеву, и пусть он воюет с Москвой, а в США будут "воевать" друг с другом, чтобы сделать лучше Америку.

"Это хороший сигнал "раскачавшемуся" украинскому обществу, когда звучали нарративы, что якобы оружия у ВСУ "осталось на месяц". Не совсем корректно была представлена информация и контексты. Однако эта новость должна перебить весь негатив, который был до этого относительно помощи Украине от США", – отметил Олег Лесной.

Больше о помощи Украине от США