Политолог Олег Лисный рассказал 24 Каналу, что президент США ведет себя как партнер, которому следует доверять. Осознавая внутренние проблемы своей страны, он пытается быть последовательным и придерживаться данного слова.
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Перебивает много негативных тезисов
Напомним, что ранее Байден неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут с Украиной до конца войны.
Действия Байдена перебивают много негативных тезисов, разгоняемых российской пропагандой, что США якобы за что-то "наказывают" Украину. Но ведь так не "наказывают", когда ищут возможность предоставить деньги. Напротив, нам хотят помочь, понимая, что внутриполитический кризис в Соединенных Штатах может повлиять на жизнеспособность и военную силу противостоящего России государства,
– подчеркнул политолог.
О чем свидетельствует возможное предоставление Украине 100 миллиардов долларов от США: смотрите видео
Президент США хочет донести следующий месседж. В Соединенных Штатах будут перипетии, очень серьезные политические баталии, а потому нужно отделить их противостояния от помощи Украине. Вашингтон предоставит деньги Киеву, и пусть он воюет с Москвой, а в США будут "воевать" друг с другом, чтобы сделать лучше Америку.
"Это хороший сигнал "раскачавшемуся" украинскому обществу, когда звучали нарративы, что якобы оружия у ВСУ "осталось на месяц". Не совсем корректно была представлена информация и контексты. Однако эта новость должна перебить весь негатив, который был до этого относительно помощи Украине от США", – отметил Олег Лесной.
Больше о помощи Украине от США
- Джозеф Байден, по информации The Telegraph, предположительно на фоне бюджетного кризиса в США и выделение пункта о помощи Украине из временного бюджета страны, принял беспрецедентное решение.
- Украина может получить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Эта сумма может покрыть расходы Киева, в частности, на вооружение до начала 2025 года.
- Однако утвердить выделение таких средств Украины должен Конгресс США. В то же время в СМИ предполагают, что это предложение Байдена должно поддержать в Палате представителей большинство представителей Демократической партии и примерно половина – членов Республиканской.
- Но это решение не будет принято до тех пор, пока не завершится процедура избрания нового спикера Палаты представителей вместо отправленного в отставку Кевина Маккарти. Это должно произойти в скором времени.