Дорожче ніж у Берліні та Парижі: скільки коштуватиме проїзд у Києві та які ціни у Європі

У Києві планують суттєво підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті. Вже весною 2022 року одна поїздка у метро чи тролейбусі обійдеться до 20 гривень.

Скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті Києва та які ціни у європейських столицях – розбирався сайт 24 каналу.

Читайте Кияни платитимуть за проїзд не більше ніж 12 гривень, однак туристам доведеться розщедритися

Що буде з цінами на проїзд у Києві

Розмови про підвищення цін на проїзд у столиці почалися ще 16 листопада. Планувалося, що вартість зросте вже з 1 січня 2022 року. Так, за розрахунками Київпастрансу, економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 гривні, а в метро – 22 гривні. Тому у КМДА заявили, що зростання цін – це вимушений крок.

Згодом мер Києва Віталій Кличко спочатку заспокоїв, що питання перегляду тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону розглядатися не буде. Тобто, ціни зростуть не раніше, ніж з 15 квітня 2022 року (дата закінчення опалювального сезону).

Кличко також додав, що тарифи будуть відрізнятися залежно від того, чи є людина жителем Києва (власником карти киянина), Київської області, або туристом. Для перших вартість квитка в громадському транспорті складе 12 гривень, для другої категорії – 14 гривень, для третьої – 20 гривень.

Мер зазначив, що збережуться знижки для пільгових верств населення, а також право на безкоштовний проїзд для окремих груп пільговиків. Але досі не дуже зрозуміло, як буде рахуватися ціна на проїзд для тих жителів Києва, хто не має реєстрації в столиці.

Для мешканців столиці проїзд коштуватиме 12 гривень за наявності картки киянина. Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки складатиме 14 гривень 20 копійок. Якщо ж людина приїхала з іншого міста і хоче купити разову поїздку або всього кілька, – то їй проїзд коштуватиме 20 гривень. Ми розуміємо, що це – непопулярне рішення. Всі інші великі міста ухвалили й запровадили його раніше. Бо в сьогоднішніх умовах наш транспорт є дотаційним. І ми не підвищували вартість проїзду скільки могли,

– наголосив Віталій Кличко.

Вартість проїзду у громадському транспорті Києва стане вищою, ніж у Європі / Фото з фейсбуку Київського метрополітену

Скільки коштуватимуть проїзні

Викликає питання й анонсована вартість проїзних. Так, із таблиці у проєкті рішення про підвищення тарифів випливає, що безлімітний проїзний на місяць коштуватиме майже 3000 гривень або 100 гривень на день. Для того, аби його було вигідно купувати, пасажир має здійснювати понад п'ять поїздок щодня.

Безлімітний проїзний на місяць обійдеться 2990 гривень – це дорожче ніж у Парижі та Берліні / Дані з сайту КМДА

Урбаніст Олександр Гречко пояснив, що нині дуже невигідні проїзні на день – два – три, якими зазвичай користуються туристи. Також вигідними не можна назвати пропозиції на місяць (нині вони коштують 1300 гривень).

"Наприклад, у Відні людина може купити собі на рік проїзний за 365 євро (близько 11 тисяч гривень – 24 канал) на всі види транспорту. Це одне євро в день, тобто 30 гривень. А у нас, якщо поділити вартість місячного проїзного у 1300 гривень на 30 днів, то виходить, що вартість проїзду у день становить 43 гривні. Тобто, у нас дорожче, ніж у Відні, де транспорт прекрасний та ходить за графіком". Олександр Гречко Урбаніст

Як у Європі

у Києві більшість людей все ж користується разовими поїздками. І все це абсолютно протилежно до того, що відбувається у європейських країнах, де акцент робиться саме на зручності проїзного місячного, квартального чи річного.

Ми порівняли вартість однієї поїздки та проїзних на місяць у європейських столицях.

У Варшаві (Польща) разовий квиток коштує 29 гривень . Але проїзний на місяць – 802 гривні.

разовий квиток коштує . Але проїзний на місяць – У Парижі (Франція) один квиток обійдеться в 58 гривень , але проїзний на місяць – лише 2304 гривні.

один квиток обійдеться в , але проїзний на місяць – У Берліні (Німеччина) разові поїздки коштують доволі дорого – 92 гривні , але там також вигідно купувати проїзні за 2580 гривень на місяць.

разові поїздки коштують доволі дорого – , але там також вигідно купувати проїзні за У Бухаресті (Румунія) ціна одного квитка – 19 гривень , а проїзний коштує 479 гривень .

ціна одного квитка – , а проїзний коштує . У Кишиневі (Молдова) за разовий проїзд доведеться заплатити лише 3 гривні, а за проїзний – 276 гривень на місяць.

Інфографіка 24 каналу

Тому обґрунтованість здорожчання проїзду у Києві та прогнозовані ціни на проїзні, зокрема, викликає чимало питань. Адже вже весною 2022 року вартість проїзних в Україні може стати найвищою з усіх європейських столиць.