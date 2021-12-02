Очільник Києва стверджує, що остаточне рішення про підняття цін ще не прийнято. Наразі чиновники лише розглядають можливі ціни.
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Кличко наголосив, що всі варіанти тарифів розглядатимуть лише після обґрунтування, претензій та обговорень.
Туристи платитимуть найбільше
- Голова КМДА каже, що вартість єдиноразового проїзду для киян може бути встановлена на рівні 12 гривень. Купувати такі квитки можна буде по картці киянина.
- Мешканці області матимуть змогу купити проїзний з цінником у 14 гривень.
- Дорожче за все платитимуть туристи, які купуватимуть єдиноразові квитки. Наразі чиновники розглядають тариф у 20 гривень.
Також Кличко зазначив, що у Києві збережуть усі пільги на безкоштовний проїзд для певних верств населення. Для утримання пільг та тарифі за проїзд, нижчих від собівартості, столиця щороку дотує у транспортну галузь 4,5 мільярда гривень на рік.
Для того, щоб транспортні компанії міста не несли величезних збитків, 7 грудня Київрада намагатиметься проголосувати за зміну бюджету та виділення Київпастрансу і метрополітену 500 додаткових мільйонів гривень.