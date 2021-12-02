Глава Киева утверждает, что окончательное решение о поднятии цен еще не принято. Сейчас чиновники лишь рассматривают возможные цены.

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Кличко подчеркнул, что все варианты тарифов будут рассматривать только после обоснования, претензий и обсуждений.

Туристы будут платить больше всего

Глава КГГА говорит, что стоимость одноразового проезда для киевлян может быть установлена на уровне 12 гривен. Покупать такие билеты можно будет по карточке киевлянина.

Жители области смогут купить проездной с ценником в 14 гривен.

Дороже всего будут платить туристы, которые будут покупать одноразовые билеты. Сейчас чиновники рассматривают тариф в 20 гривен.

Также Кличко отметил, что в Киеве сохранят все льготы на бесплатный проезд для определенных слоев населения. Для удержания льгот и тарифов за проезд ниже себестоимости, столица ежегодно дотирует в транспортную отрасль 4,5 миллиарда гривен.

Для того, чтобы транспортные компании города не несли огромных убытков, 7 декабря Киевсовет будет пытаться проголосовать за изменение бюджета и выделение Киевпасстрансу и метрополитену 500 дополнительных миллионов гривен.