По словам заместителя Виталия Кличко и руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича, запуск оплаты картой запланирован на первый квартал 2022 года. Возможность рассчитаться за проезд с помощью смартфона дорабатывают.

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Кроме того, представители киевских властей не собираются отказываться от использования транспортной карты.

У транспортных карт есть свои преимущества

Как утверждает чиновник, расчет в транспорте с помощью банковской карты будет продолжаться 3 – 4 секунды. При этом валидация транспортной карты Киева занимает всего 0,3 секунды.

Также сотрудники цифровой трансформации работают над тем, чтобы пассажиры могли оплатить проезд даже без разблокировки смартфона.

Мы должны думать и о стабильности. Любая цифровая система уязвима для кибератак. Если идет атака на город – банковская карта не сможет работать: она проходит через серверы системы, которая валидировала эту карту,

– отметил Оленич.

Заместитель главы КГГА объяснил, что транспортная карта будет оставаться альтернативой оплате за проезд и будет способна обеспечить возможность бесперебойного и четкого расчета даже в случае чрезвычайных происшествий.