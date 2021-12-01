За словами заступника Віталія Кличка та керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича, запуск оплати карткою запланували на перший квартал 2022 року. Можливість розрахуватись за проїзд за допомогою смартфона наразі доопрацьовують.

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Крім того, представники київської влади не збираються відмовлятись від використання транспортної картки.

У транспортних карток є свої переваги

Як стверджує посадовець, розрахунок в транспорті за допомогою банківської картки триватиме 3 – 4 секунди. При цьому валідація транспортної картки Києва займає всього лише 0,3 секунди.

Також співробітники цифрової трансформації працюють над тим, аби пасажири могли сплатити за проїзд навіть без розблокування смартфона.



Ми маємо думати й про стабільність. Будь-яка цифрова система вразлива для кібератак. Якщо йде атака на місто – банківська картка не зможе працювати: вона проходить через сервери системи, яка валідувала цю картку,

– зазначив Оленич.

Заступник голови КМДА пояснив, що транспортна картка залишатиметься альтернативою оплати за проїзд та буде здатна забезпечити можливість безперебійного та чіткого розрахування навіть у разі надзвичайних подій.