Дороже чем в Берлине и Париже: сколько будет стоить проезд в Киеве и какие цены в Европе

В Киеве планируют существенно повысить цены на проезд в общественном транспорте. Уже весной 2022 года одна поездка в метро или троллейбусе обойдется до 20 гривен.

Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Киева и какие цены в европейских столицах – разбирался сайт 24 канала.

Читайте Киевляне будут платить за проезд не более 12 гривен, однако туристам придется раскошелиться

Что будет с ценами на проезд в Киеве

Разговоры о повышении цен на проезд в столице начались 16 ноября. Планировалось, что стоимость вырастет уже с 1 января 2022 года. Так, по расчетам Киевпасстранса, экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 гривны, а в метро – 22 гривны. Поэтому в КГГА заявили, что рост цен – это вынужденный шаг.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко поначалу успокоил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. То есть, цены вырастут не раньше, чем с 15 апреля 2022 года (дата окончания отопительного сезона).

Кличко также добавил, что тарифы будут отличаться в зависимости от того, является ли человек жителем Киева (владельцем карты киевлянина), Киевской области или туристом. Для первых стоимость билета в общественном транспорте составит 12 гривен, для второй категории – 14 гривен, для третьей – 20 гривен.

Мэр отметил, что сохранятся скидки для льготных слоев населения, а также право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников. Но до сих пор не очень понятно, как будет считаться цена на проезд для жителей Киева, у кого нет регистрации в столице.

Для жителей столицы проезд будет стоить 12 гривен при наличии карты киевлянина. Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, стоимость одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен. Мы понимаем, что это непопулярное решение. Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше. Потому что в сегодняшних условиях наш транспорт дотационный. И мы не повышали стоимость проезда, сколько могли,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева станет выше, чем в Европе / Фото из фейсбука Киевского метрополитена

Сколько будут стоить проездные

Вызывает вопрос и анонсированная стоимость проездных. Так, из таблицы в проекте решения о повышении тарифов следует, что безлимитный проездной на месяц будет стоить почти 3000 гривен или 100 гривен на день. Для того чтобы его было выгодно покупать, пассажир должен совершать более пяти поездок ежедневно.

Безлимитный проездной в месяц обойдется 2 990 гривен – это дороже чем в Париже и Берлине / Данные с сайта КГГА

Урбанист Александр Гречко объяснил, что сейчас очень невыгодными являются проездные на день – два – три, которыми обычно пользуются туристы. Также выгодными нельзя назвать предложения на месяц (в настоящее время они стоят 1 300 гривен).

"Например, в Вене человек может купить себе на год проездной за 365 евро (около 11 тысяч гривен – 24 канал) на все виды транспорта. Это один евро в день, то есть 30 гривен. А у нас, если поделить стоимость месячного проездного в 1300 гривен на 30 дней, значит, что стоимость проезда в день составляет 43 гривны. То есть, у нас дороже, чем в Вене, где транспорт прекрасный и ходит по графику". Александр Гречко Урбанист

Как в Европе

в Киеве большинство людей все же пользуются разовыми поездками. И все это совершенно противоположно происходящему в европейских странах, где акцент делается именно на удобстве проездного месячного, квартального или годового.

Мы сравнили стоимость одной поездки и проездных на месяц в европейских столицах.

В Варшаве (Польша) разовый билет стоит 29 гривен . Но проездной на месяц – 802 гривны .

разовый билет стоит . Но проездной на месяц – . В Париже (Франция) один билет обойдется в 58 гривен , но проездной на месяц – всего 2 304 гривны .

один билет обойдется в , но проездной на месяц – всего . В Берлине (Германия) разовые поездки стоят довольно дорого – 92 гривны , но там тоже выгодно покупать проездные за 2 580 гривен в месяц.

разовые поездки стоят довольно дорого – , но там тоже выгодно покупать проездные за В Бухаресте (Румыния) цена одного билета – 19 гривен , а проездной стоит 479 гривен .

цена одного билета – , а проездной стоит . В Кишиневе (Молдова) за разовый проезд придется заплатить всего 3 гривны, а за проездной – 276 гривен в месяц.

Инфографика 24 канала

Поэтому обоснованность подорожания проезда в Киеве и прогнозируемые цены на проездные, в частности, вызывают немало вопросов. Ведь уже весной 2022 года стоимость проездных в Украине может стать самой высокой из всех европейских столиц.