Дострокові вибори у Молдові: чи знайдуть на них кошти та хто переможе

Нова президентка Молдови Майя Санду розпустила парламент та призначила дострокові вибори. "Чистка" парламенту – було однією з передвиборчих обіцянок пані Санду. Втім, її опонент та експрезидент Ігор Додон не надто зрадів такій ініціативі та почав транслювати меседжі про те, що вибори не відбудуться через брак коштів у бюджеті.

Розповідаємо про те, чи відбудуться дострокові вибори, які сили мають більше шансів на перемогу та чи змінить це якось стосунки між Молдовою та Україною.

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Чи відбудуться дострокові вибори

Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент та призначила вибори на 11 червня. Зробити цього раніше Санду ніяк не могла, адже згідно з чинним законодавством Молдови, в період дії надзвичайного стану, парламент не можна розпустити. Режим НС був схвалений голосами парламентської більшості Партії соціалістів та партії "Шор" 31 березня. Його термін дії був до 30 травня, причина – поширення коронавірусу. Втім, депутати оскаржили це рішення в Конституційному суді, і 28 квітня його визнали неконституційним.

Соціалісти після цього активно почали розповідати про те, що вибори провести не вдасться, адже для цього потрібно знайти близько 7 мільйонів доларів, яких у бюджеті немає.

Втім, експерти впевнені, що вибори все ж відбудуться. Богдан Мироненко, експерт з питань Балкан і Східної Європи аналітичного центру "ADASTRA", впевнений, що виборам не дадуть не відбутися. Він додав, що не ознайомлювався з релевантними положенням Конституції Молдови, стосовно того, чи може якась іноземна держава чи організація внести якесь фінансування для проведення виборів.

По-перше, я думаю, оскільки подія дійсно важлива, то у самому бюджеті знайдуть кошти. Їх може бути недостатньо лише у свідомості пана Додона, не більше. А по-друге, якщо коштів все ж може не вистачати, то є держави, які зацікавлені у цьому і можуть надавати Молдові допомогу, яка формально може бути призначена на інші речі. У будь-якому разі кошти знайдуться, не думаю, що це проблема,

– каже Мироненко.

Політолог Максим Джигун говорить, що брак коштів – серйозна проблема, адже будь-який виборчий процес потребує значних фінансових вливань із державного бюджету. Але тут ключове – це не брак ресурсів, а те, як до цього буде ставитися суспільство.

Якщо буде суспільне визнання і підтримка дострокових виборів, то політичних маніпуляцій, щоб не проводити вибори не має бути. У пострадянських східноєвропейських державах багато що вирішується не лише правом, а й тим, наскільки суспільство сприймає ту чи іншу ідею,

– пояснив Джигун.

Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, говорить, що проведення дострокових парламентських виборів єдиний легітимний спосіб вийти з глибокої політичної кризи. Заради цієї мети кошти на вибори знайдуть.

Молдова втомилася від постійної "війни" між президентом країни і парламентом, які представляють різні політичні сили, які намагаються рухатись у протилежних напрямках до ЄС або Росії,

– додав Мартинов.

У партії Санду більше шансів на перемогу / Фото Cotidianul.md

Хто має більше шансів на перемогу

Згідно з опитуванням, яке проводив Міжнародний республіканський інститут (IRI), найбільша кількість респондентів готова віддати свої голоси за партію президентки Майі Санду "Дія і солідарність" (PAS) – 33%. На другому місці опинилася Партія соціалістів (19%), а на третьому – "Наша партія" (6%). Партія "Шор" і "Платформа Гідність і правда" (DA) набрали по 5%.

65% опитаних вважають, що дострокові парламентські вибори повинні пройти в найближчі шість місяців. Ще 13% зазначили, що вони "швидше, не згодні" з проведенням дострокових виборів, а 16% виступили категорично проти.

Богдан Мироненко каже, що молдовське суспільство досить розділене між тими, хто хоче Молдові нормального європейського шляху розвитку, і тими, хто намагається втягнути її в орбіту впливу Росії. Але надзвичайно важливо звертати увагу на те з ким можуть бути невеликі партії.

Як ми знаємо з історії, саме невеликі партії часто допомагали формувати коаліції і призначати уряд, їх називають партіями-гирьками. І у кожної великої партії з Молдови також є такі партії, які трохи змінюють свої програми, щоб не надто перетнутися з тим, що хочуть виборці основного гравця, але з іншого боку, зберігають за собою можливість увійти в альянс з такими партіями.

Серйозніша підтримка буде у партії соціалістів. Історично, що останнім часом у Молдові були популярні маленькі партії популістські і проросійські. Це та сама "Наша партія" Рената Усатова, партія Ілана Шора. Вони фанати Додона і радше будуть з ним, ніж з проєвропейськими рухами. Але доволі сильно з голосами може допомогти молдовська діаспора, ми знаємо, що на останніх виборах молдавани на закордонних виборчих округах проголосували за Санду і її партію,

– говорить Мироненко.

Він каже, що схильний вірити – перевага буде на боці пані Санду, звичайно, якщо соціалісти не вдаватимуться до брудних кроків. За них активно голосують у Придністров’ї та вони люблять робити тури, привозити жителів Придністров’я на підконтрольні Молдові території, щоб вони за них голосували.

Максим Джигун додає, є сподівання, що на хвилі своєї популярності та високих рейтингів Санду змогла б провести до парламенту якомога більше представників власної політсили задля того, аби вдатися до швидких реформ.

Тут дуже схожа ситуація з Україною 2019 року, коли наш президент, розуміючи, що він знаходиться на піку та навряд чи вдасться втримувати рейтинги протягом доволі тривалого часу, ініціював проведення дострокових виборів і реалізував їх з повною перемогою. Санду, як опозиційній представниці вкрай важливо отримати зараз підтримку, щоб продовжити свої євроатлантичні прагнення,

– говорить Джигун.

Мартинов додав, що найбільш вірогідний варіант – перемога на дострокових виборах пропрезидентських і проєвропейських політичних сил. Альтернативний варіант, коли знову жодна політична сила не матиме переконливої більшості, є неприйнятним з точки зору виходу з кризи.

Як вибори у Молдові вплинуть на Україну

Мироненко каже, у разі, якщо все буде так, як у його передбаченні, то Молдова зробить ще один крок до дружби з Україною. Адже перший закордонний візит Майі Санду був саме до Києва. А якщо переможе партія соціалістів, тоді Молдові буде трошки не до нас. Бо вона увійде у той період, у якому зараз знаходиться, наприклад, Чорногорія, коли держава замикається у собі та обговорює більш внутрішні питання.

Вірогідна перемога проєвропейських молдовських політичних сил може позитивно позначитись на українсько-молдовських відносинах,

– підсумував Мартинов.