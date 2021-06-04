Досрочные выборы в Молдове: найдут ли на них средства и кто победит

Новый президент Молдовы Майя Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы. "Чистка" парламента была одним из предвыборных обещаний госпожи Санду. Впрочем, ее оппонент и экс-президент Игорь Додон не слишком обрадовался такой инициативе и начал транслировать месседжи о том, что выборы не состоятся из-за нехватки средств в бюджете.

Рассказываем о том, состоятся ли досрочные выборы, какие силы имеют больше шансов на победу и изменит ли это как-то отношения между Молдовой и Украиной.

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Состоятся ли досрочные выборы

Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля распустила парламент и назначила выборы на 11 июня. Сделать этого ранее Санду никак не могла, ведь согласно действующему законодательству Молдовы, в период действия чрезвычайного положения, парламент нельзя распустить. Режим ЧП был одобрен голосами парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор" 31 марта. Его срок действия был до 30 мая, причина – распространение коронавируса. Впрочем, депутаты обжаловали это решение в Конституционном суде, и 28 апреля его признали неконституционным.

Социалисты после этого активно начали рассказывать о том, что выборы провести не удастся, ведь для этого нужно найти около 7 миллионов долларов, которых в бюджете нет.

Впрочем, эксперты уверены, что выборы все же состоятся. Богдан Мироненко, эксперт по вопросам Балкан и Восточной Европы аналитического центра "ADASTRA", уверен, что выборам не дадут не состояться. Он добавил, что не знакомился с релевантными положением Конституции Молдовы, относительно того, может ли какое-то иностранное государство или организация внести какое-то финансирование для проведения выборов.

Во-первых, я думаю, поскольку событие действительно важное, то в самом бюджете найдут средства. Их может быть недостаточно лишь в сознании господина Додона, не более. А во-вторых, если средств все же может не хватать, то есть государства, которые заинтересованы в этом и могут оказывать Молдове помощь, которая формально может быть назначена на другие вещи. В любом случае средства найдутся, не думаю, что это проблема,

– говорит Мироненко.

Политолог Максим Джигун говорит, что нехватка средств – серьезная проблема, ведь любой избирательный процесс требует значительных финансовых вливаний из государственного бюджета. Но здесь ключевое – это не нехватка ресурсов, а то, как к этому будет относиться общество.

Если будет общественное признание и поддержка досрочных выборов, то политических манипуляций, чтобы не проводить выборы не должно быть. В постсоветских восточноевропейских государствах многое решается не только правом, но и тем, насколько общество воспринимает ту или иную идею,

– пояснил Джигун.

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, говорит, что проведение досрочных парламентских выборов единственный легитимный способ выйти из глубокого политического кризиса. Ради этой цели средства на выборы найдут.

Молдова устала от постоянной "войны" между президентом страны и парламентом, которые представляют разные политические силы, которые пытаются двигаться в противоположных направлениях к ЕС или России,

– добавил Мартынов.



У партии Санду больше шансов на победу / Фото Cotidianul.md

Кто имеет больше шансов на победу

Согласно опросу, который проводил Международный республиканский институт (IRI), наибольшее число респондентов готовы отдать свои голоса за партию президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) – 33%. На втором месте оказалась Партия социалистов (19%), а на третьем – "Наша партия" (6%). Партия "Шор" и "Платформа Достоинство и правда" (DA) набрали по 5%.

65% опрошенных считают, что досрочные парламентские выборы должны пройти в ближайшие шесть месяцев. Еще 13% отметили, что они "скорее не согласны" с проведением досрочных выборов, а 16% выступили категорически против.

Богдан Мироненко говорит, что молдавское общество достаточно разделено между теми, кто хочет Молдове нормального европейского пути развития, и теми, кто пытается втянуть ее в орбиту влияния России. Но чрезвычайно важно обращать внимание на то с кем могут быть небольшие партии.

Как мы знаем из истории, именно небольшие партии часто помогали формировать коалиции и назначать правительство, их называют партиями-гирьками. И в каждой крупной партии из Молдовы также есть такие партии, которые немного меняют свои программы, чтобы не слишком пересечься с тем, что хотят избиратели основного игрока, но с другой стороны, сохраняют за собой возможность войти в альянс с такими партиями.

Серьезная поддержка будет у партии социалистов. Исторически, в последнее время в Молдове были популярны маленькие партии популистские и пророссийские. Это та самая "Наша партия" Рената Усатова, партия Илана Шора. Они фанаты Додона и скорее будут с ним, чем с проевропейскими движениями. Но довольно сильно с голосами может помочь молдавская диаспора, мы знаем, что на последних выборах молдаване на зарубежных избирательных округах проголосовали за Санду и ее партию,

– говорит Мироненко.

Он говорит, что склонен верить – преимущество будет на стороне госпожи Санду, конечно, если социалисты не будут прибегать к грязным шагам. За них активно голосуют в Приднестровье и они любят делать туры, привозить жителей Приднестровья на подконтрольные Молдове территории, чтобы они за них голосовали.

Максим Джигун добавляет, есть надежда, что на волне своей популярности и высоких рейтингов Санду смогла бы провести в парламент как можно больше представителей своей политсилы ради того, чтобы прибегнуть к быстрым реформам.

Здесь очень похожая ситуация с Украиной в 2019 году, когда наш президент, понимая, что он находится на пике и вряд ли удастся удерживать рейтинги на протяжении довольно длительного времени, инициировал проведение досрочных выборов и реализовал их с полной победой. Санду, как оппозиционной представительнице крайне важно получить сейчас поддержку, чтобы продолжить свои евроатлантические стремления,

– говорит Джигун.

Мартынов добавил, что наиболее вероятный вариант – победа на досрочных выборах пропрезидентских и проевропейских политических сил. Альтернативный вариант, когда опять ни одна политическая сила не будет иметь убедительного большинства, является неприемлемым с точки зрения выхода из кризиса.

Как выборы в Молдове повлияют на Украину

Мироненко говорит, в случае, если все будет так, как в его предсказании, то Молдова сделает еще один шаг к дружбе с Украиной. Ведь первый зарубежный визит Майи Санду был именно в Киев. А если победит партия социалистов, тогда Молдове будет немножко не до нас. Потому она войдет в тот период, в котором сейчас находится, например, Черногория, когда государство замыкается в себе и обсуждает больше внутренние вопросы.

Вероятная победа проевропейских молдавских политических сил может положительно сказаться на украинско-молдавских отношениях,

– подытожил Мартынов.