Нам ближча швейцарська модель: чи готова Україна до затяжної війни

В нещодавньому інтерв'ю Володимир Зеленський відповів на запитання, чи готова Україна воювати довго. За його словами, ми можемо продовжувати тривалу війну, а прикладом могла б слугувати ізраїльська модель. Однак ми можемо опиратись не лише на Ізраїль.

Чи справді Україні підходить ізраїльська модель, 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що протистояння з Росією – надовго. І мовиться не лише про війну, що триває.

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Яка різниця між швейцарською та ізраїльською моделлю

В армії Ізраїлю служать усі: і чоловіки, і жінки. Крім того, з кінця 40-х років там є цікавий закон – якщо ти не служив у війську, ти не можеш обіймати жодної державної посади.

Я є палким прихильником армії оборони Ізраїлю. Розуміючи, що з нашим одвічним ворогом протистояння надовго, виникає просте запитання – а де брати мобілізаційний ресурс?

– зазначив Петро Черник.

Військовий експерт нагадав, як в час наступу російських військ ледь не усім мешканцям Київщини роздавали зброю і вчили базового поводження з нею. Втім, якби у людей була належна підготовка, це могло б врятувати дуже багато життів.

Питанням залишається, чи ворог взагалі б наважився заходити в такі села, розуміючи, що летітиме і стрілятиме з кожного вікна.

"Хоча, на мій погляд, нам все ж ближча швейцарська модель. Там також служать усі, але цикли підготовки не такі, як в Ізраїлі: чоловіки там служать 32 місяці, жінки – 24. У Швейцарії мілітарна підготовка триває упродовж всього життя і бойова готовність упродовж всього життя", – зауважив Черник.

Закони про ухиляння від військової служби у Швейцарії є чи не найжорстокішими у світі. До слова, у 2013 році там провели референдум про відмову від військового призову. Результат був цікавим – самі громадяни були проти.

Зрештою, навіть нацистська Німеччина не наважилась штурмувати Швейцарію, розуміючи, який шалений опір їх чекатиме.

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В України немає вибору

Так чи інакше, Росія у тому чи іншому вигляді залишиться нашим сусідом. Війна може тривати довго, до цього потрібно бути готовим – як Україні, так і українцям.

Підемо від протилежного – а що нам залишається? Якщо ми капітулюємо, росіяни продовжать вбивати масово українців. Кілька мільйонів українців вивезуть на їхні депресивні зони. Росія зараз перебуває у депресії,

– зауважив Петро Черник.

У Росії є три великі конгломерації – Московська, Пітерська та утвориться Надчорноморська. Сибір же порожній, а саме там є величезні ресурси, з якими комусь потрібно працювати.

"Війна якраз і почалась, щоб повернути Україну назад в геополітичне лоно Москви. Нам варто вчитись на своїх помилках. Що трапилось після того, як Україна втратила свою незалежність на початку XX століття? Був Голодомор – геноцид, який не вкладається в голові, але він був", – зазначив військовий експерт.

Тож якщо Україна перестане боротись, то трапиться все те саме. Бо сутність Росії залишилась незмінною.

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