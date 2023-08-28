Нам ближе швейцарская модель: готова ли Украина к затяжной войне

В недавнем интервью Владимир Зеленский ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго. По его словам, мы можем продолжать длительную войну, а примером могла бы служить израильская модель. Однако мы можем опираться не только на Израиль.

Действительно ли Украине подходит израильская модель, 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что противостояние с Россией – надолго. И говорится не только о продолжающейся войне.

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Какая разница между швейцарской и израильской моделью

В армии Израиля служат все: и мужчины, и женщины. Кроме того, с конца 40-х годов там есть интересный закон – если ты не служил в армии, ты не можешь занимать ни одной государственной должности.

Я ярый сторонник армии обороны Израиля. Понимая, что с нашим извечным врагом противостояние надолго, возникает простой вопрос – а где брать мобилизационный ресурс?,

– отметил Петр Черник.

Военный эксперт напомнил, как во время наступления российских войск почти всем жителям Киевщины раздавали оружие и учили базовому обращению с ним. Впрочем, будь у людей надлежащая подготовка, это могло бы спасти очень много жизней.

Вопросом остается, решился бы враг вообще заходить в такие села, понимая, что будет лететь и будут стрелять из каждого окна.

"Хотя, на мой взгляд, нам все же ближе швейцарская модель. Там также служат все, но циклы подготовки не такие, как в Израиле: мужчины там служат 32 месяца, женщины – 24. В Швейцарии милитарная подготовка длится всю жизнь и боевая готовность на протяжении всей жизни", – отметил Черник.

Законы об уклонении от военной службы в Швейцарии являются одними из самых жестоких в мире. К слову, в 2013 году там был проведен референдум об отказе от военного призыва. Результат был интересным – сами граждане были против.

Наконец, даже нацистская Германия не решилась штурмовать Швейцарию, понимая, какое яростное сопротивление их будет ждать.

Петр Черник о готовности Украины вести длительную войну: смотрите видео

У Украины нет выбора

Так или иначе, Россия в том или ином виде останется нашим соседом. Война может длиться долго, к этому нужно быть готовым – как Украине, так и украинцам.

Пойдем от противоположного – а что нам остается? Если мы капитулируем, россияне продолжат убивать массово украинцев. Несколько миллионов украинцев вывезут на депрессивные зоны. Россия сейчас находится в депрессии,

– заметил Петр Черник.

В России есть три больших конгломерации – Московская, Питерская и образуется Надчерноморская. Сибирь же пуста, а именно там есть огромные ресурсы, с которыми кому-то нужно работать.

"Война как раз и началась, чтобы вернуть Украину обратно в геополитическое лоно Москвы. Нам стоит учиться на своих ошибках. Что произошло после того, как Украина потеряла свою независимость в начале XX века? Был Голодомор – геноцид, который не укладывается в голове, но он был", – отметил военный эксперт.

Так что если Украина перестанет бороться, то случится то же самое. Ибо сущность России осталась неизменной.

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