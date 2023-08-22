Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления на VI Международном ветеранском форуме. В своей речи он подчеркнул, как важно украинцам не отделяться от ветеранов войны, передает 24 Канал.

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"Это реальный марафон"

В своем выступлении Резников обратил внимание на 2 важных вопроса – победа Украины и отношение к ветеранам. Комментируя сроки окончания войны, министр подчеркнул, что враг "коварен и силен", поэтому победа – это не только освобождение территорий, но и работа над тем, чтобы россияне никогда не захотели снова вернуться с оружием.

Победить значит не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно. У нас сильный коварный враг и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян мы должны осознать, что главное для победы,

– заявил Резников.

Как вспомнил министр, в прошлом году нашей стране необходимо было раздобыть оружие, чтобы выстоять. Сейчас ВСУ имеют на вооружении технику, о которой и не могли мечтать. Сейчас же важной составляющей победы Резников видит и ощущение людей, ведь это тоже очень важный момент.

"От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться", – подчеркнул он в выступлении.

Таким образом, министр подошел ко второму важному вопросу – ветераны в украинском обществе. По словам Резникова, с 2014 года в Украине насчитывается около 1 миллиона участников боевых действий, потому важно, чтобы украинцы не отделяли себя от защитников. Сейчас государство работает над тем, чтобы решить проблемы получения статуса УБД, ВЛК, компенсации за ранения и т.д. Пока Украина оцифровывает эти процессы, гражданским людям следует помнить и уважать ветеранов.

Через некоторое время у каждого среди близких будут ветераны, поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет большое значение. Главное, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и чувствовал две вещи: этот воин уже прошел то, что буду завтра проходить я, я буду на его месте и то, что он или она выиграли для меня время,

– подчеркнул он.

Крым будут освобождать военным путем

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина обязательно будет освобождать Крым. По его мнению, вероятнее всего, это будет происходить военным путем. Он также акцентировал, что освобождение Крыма – это не просто возвращение территории. Это одновременно и гарантии безопасности, в частности, гарантия того, что эта война не останется в наследство будущим поколениям.

"Только выгнав ее с территории Крыма, сдвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени", – заявил Данилов.