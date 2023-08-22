Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі. У своїй промові він підкреслив, як важливо українцям не відділятися від ветеранів війни, передає 24 Канал.

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"Це реальний марафон"

У своєму виступі Резніков звернув увагу на 2 важливих питання – перемога України та ставлення до ветеранів. Коментуючи терміни закінчення війни, міністр наголосив, що ворог "підступний та сильний", тому перемога – це не лише звільнення територій, а й робота над тим, щоб росіяни ніколи не захотіли знову повернутися зі зброєю.

Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо. У нас сильний підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати, і щоб здолати росіян ми повинні усвідомити, що головне для перемоги,

– заявив Резніков.

Як пригадав міністр, торік нашій країні необхідно було здобути зброю, аби вистояти. Нині ж ЗСУ мають на озброєнні техніку, про яку й не могли мріяти. Нині ж важливою складовою перемоги Резніков вбачає й відчуття людей, адже це також дуже важливий момент.

"Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції. Це єдність і готовність битися", – наголосив він у виступі.

Таким чином міністр підійшов до другого важливого питання – ветерани в українському суспільстві. За словами Резнікова, від 2014 року в Україні нараховується близько 1 мільйона учасників бойових дій, тому важливо, аби українці не відокремлювали себе від захисників. Нині держава працює над тим, щоб вирішити проблеми щодо отримання статусу УБД, ВЛК, компенсації за поранення тощо. Поки Україна оцифровує ці процеси, цивільним громадянам варто пам'ятати й шанувати ветеранів.

За деякий час у кожного серед близьких будуть ветерани, тому підтримка ветеранів і родичів має велике значення. Головне, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і відчував дві речі: цей воїн уже пройшов те, що завтра проходитиму я, я буду на його місці й те, що він чи вона виграли для мене час,

– наголосив він.

Крим звільнятимуть військовим шляхом

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна обов'язково звільнятиме Крим. На його думку, найімовірніше, це відбуватиметься військовим шляхом. Він також акцентував, що звільнення Криму – це не просто повернення території. Це водночас і гарантії безпеки, зокрема гарантія того, що ця війна не залишиться у спадок майбутнім поколінням.

"Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу", – заявив Данілов.