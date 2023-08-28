Действительно ли Украине подходит израильская модель, 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что противостояние с Россией – надолго. И говорится не только о продолжающейся войне.

Смотрите также ВСУ продвигаются в Клещеевке и за Работино: как за неделю изменилась карта фронта

Какая разница между швейцарской и израильской моделью

В армии Израиля служат все: и мужчины, и женщины. Кроме того, с конца 40-х годов там есть интересный закон – если ты не служил в армии, ты не можешь занимать ни одной государственной должности.

Я ярый сторонник армии обороны Израиля. Понимая, что с нашим извечным врагом противостояние надолго, возникает простой вопрос – а где брать мобилизационный ресурс?,

– отметил Петр Черник.

Военный эксперт напомнил, как во время наступления российских войск почти всем жителям Киевщины раздавали оружие и учили базовому обращению с ним. Впрочем, будь у людей надлежащая подготовка, это могло бы спасти очень много жизней.

Вопросом остается, решился бы враг вообще заходить в такие села, понимая, что будет лететь и будут стрелять из каждого окна.

"Хотя, на мой взгляд, нам все же ближе швейцарская модель. Там также служат все, но циклы подготовки не такие, как в Израиле: мужчины там служат 32 месяца, женщины – 24. В Швейцарии милитарная подготовка длится всю жизнь и боевая готовность на протяжении всей жизни", – отметил Черник.

Законы об уклонении от военной службы в Швейцарии являются одними из самых жестоких в мире. К слову, в 2013 году там был проведен референдум об отказе от военного призыва. Результат был интересным – сами граждане были против.

Наконец, даже нацистская Германия не решилась штурмовать Швейцарию, понимая, какое яростное сопротивление их будет ждать.

Петр Черник о готовности Украины вести длительную войну: смотрите видео

У Украины нет выбора

Так или иначе, Россия в том или ином виде останется нашим соседом. Война может длиться долго, к этому нужно быть готовым – как Украине, так и украинцам.

Пойдем от противоположного – а что нам остается? Если мы капитулируем, россияне продолжат убивать массово украинцев. Несколько миллионов украинцев вывезут на депрессивные зоны. Россия сейчас находится в депрессии,

– заметил Петр Черник.

В России есть три больших конгломерации – Московская, Питерская и образуется Надчерноморская. Сибирь же пуста, а именно там есть огромные ресурсы, с которыми кому-то нужно работать.

"Война как раз и началась, чтобы вернуть Украину обратно в геополитическое лоно Москвы. Нам стоит учиться на своих ошибках. Что произошло после того, как Украина потеряла свою независимость в начале XX века? Был Голодомор – геноцид, который не укладывается в голове, но он был", – отметил военный эксперт.

Так что если Украина перестанет бороться, то случится то же самое. Ибо сущность России осталась неизменной.

Окончание войны в Украине: что говорят о сроках