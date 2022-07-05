Дозволи на поїздки по Україні для військовозобов'язаних: у Міноборони озвучили перші подробиці

У Генштабі 5 липня заявили про обмеження для військовозобов'язаних на пересування територією України. Це викликало бурхливу реакцію та нерозуміння з боку суспільства.

Речник Міноборони України Олександр Мотузяник розкрив перші деталі того, як видаватимуться дозволи на переміщення і пояснив, чому тут немає жодної "зради" на брифінгу у "Медіа Центрі Україна". 24 канал передає деталі.

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Як видаватимуться дозволи на переміщення військовозобов'язаних Україною

Олександр Мотузяник наголосив, що порядок видачі дозволів на переміщення військовозобов'язаних Україною буде відшліфований на практиці безпосередньо у самих територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Передусім буде визначено відповідні категорії громадян, і станом на зараз мовиться про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Такі дозволи будуть видаватися на місцях, від 30 діб до 1 року. Окрім того, знову ж таки, буде виведено окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди у межах службових обов'язків. Наприклад тих, хто їздить на роботу або у силу різних життєвих обставин,

– уточнив речник Міноборони.

Посадовець закликав українців не сіяти паніку та запевнив, що вся інформація буде доведена до суспільства. При цьому Мотузяник наголосив, що баланс між забезпеченням права громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде обов'язково дотримано.

Що відомо про обмеження руху військовозобов'язаних

У Генштабі ЗСУ розробили спеціальний порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання громадянам України, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Військовозобов'язані, резервісти та призовники без дозволу керівника ТЦК не мають права покидати місце свого перебування на момент оголошення мобілізації.

Таке повідомлення Генштабу викликало хвилю обурення та занепокоєння у суспільстві, втім така вимога, насправді, є не новою. Відповідне обмеження регулює норма Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", чинного ще з 1992 року.