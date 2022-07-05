Разрешения на поездки по Украине для военнообязанных: в Минобороны озвучили первые подробности

В Генштабе 5 июля заявили об ограничениях для военнообязанных на передвижение по территории Украины. Это вызвало бурную реакцию и непонимание со стороны общества.

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник раскрыл первые детали того, как будут выдаваться разрешения на перемещение и объяснил, почему здесь нет никакой "зради" на брифинге в "Медиа Центре Украина". 24 канал передает детали.

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Как будут выдаваться разрешения на перемещение военнообязанных по Украине

Александр Мотузяник подчеркнул, что порядок выдачи разрешений на перемещение военнообязанных Украиной будет отшлифован на практике непосредственно в самих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Прежде всего будут определены соответствующие категории граждан, и по состоянию на сейчас говорится о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Такие разрешения будут выдаваться на местах, от 30 суток до 1 года. Кроме того, опять же, будут выведены отдельные категории граждан, которые регулярно осуществляют выезды в пределах служебных обязанностей. Например тех, кто ездит на работу или в силу разных жизненных обстоятельств,

– уточнил представитель Минобороны.