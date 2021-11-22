У ДПСУ розповіли, як кінолог погрожував гранатами задля порятунку собаки на Донбасі
Джерело:24 канал
У 2014 році молодий кінолог Тарас Гнатик з побратимами обороняв українські позиції в Луганську. І тільки після рішення керівництва був організований відхід, але забрати з собою собаку не було можливості. Тому згодом Гнатик повернувся за ним. Задля порятунку собаки він погрожував бойовикам гранатами.
Про це начальник служби кінологічного забезпечення сьомого прикордонного загону Віктор Мархева розповів в інтерв'ю сайту 24 каналу. Він додав, що у 2014-му чимало кінологів пропускного пункту "Рава-Руська" направили на Схід.
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Як рятували собак
Він ще з одним кінологом, Романом Бушуєвим, взяли гранати, вернулись до "сєпарів" та заявили: "Або ми забираємо своїх собак, або живим ніхто не залишиться..." Такого зухвалого вчинку ніхто не очікував, навіть керівництво ДПСУ. Так вони забрали собак і потім добралися до українських позицій усіма правдами та неправдами,
– зазначив співробітник Держприкордонслужби.
У 2014 році чимало кінологів пропускного пункту "Рава-Руська" направили на Схід. / Фото з особистого архіву Віктора Мархеви
За словами Мархеви, зараз Гнатик служить у пункті пропуску "Краківець", який розташований на українсько-польському кордоні.
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Хто ще може захищати країну
Захищати країну можуть не тільки собаки, а й інші тварини, впевнений начальник циклу кінологічних дисциплін Кінологічного навчального центру Сергій Любинецький.
У Франції свині шукають наркотики, а в Камбоджі щури швидко знаходять вибухівку під час цивільного розмінування місцевості. Останнє й нас стосуватиметься трохи пізніше,
– наголосив він.
Наразі у Держприкордонслужбі України серед тварин працюють тільки чотирилапі. Деякі з них стають справжніми героями та навіть отримують спеціальні нагороди під час змагань.