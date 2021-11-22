В ГПСУ рассказали, как кинолог угрожал гранатами для спасения собаки на Донбассе

В 2014 году молодой кинолог Тарас Гнатик с побратимами оборонял украинские позиции на Луганщине. И только после решения руководства вместе с другими военнослужащими он их "организованно" покинул. Однако за своим псом Гнатик все же вернулся. Ради спасения собаки он угрожал боевикам гранатами.

Об этом начальник службы кинологического обеспечения седьмого пограничного отряда Виктор Мархева рассказал в интервью сайту 24 канала. Он добавил, что в 2014-м немало его коллег мобилизовали и отправили на Восток.

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Как спасали собак

Он взял гранаты и пошел с коллегой на КПВВ. Ребята пообещали всех прикончить, если им не отдадут псов. Такого дерзкого поступка никто не ожидал, даже руководство ГНСУ. Так они забрали собак и потом добрались до украинских позиций всеми правдами и неправдами,

– отметил сотрудник Госпогранслужбы.



В 2014 году немало сотрудников Госпогранслужбы мобилизовали и отправили на Восток / Фото из личного архива Виктора Мархевы

По словам Мархевы, сейчас Гнатик служит в пункте пропуска "Краковец", который расположен на украинско-польской границе.

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Кто еще может защищать страну

Защищать страну могут не только собаки, но и другие животные, уверен начальник цикла кинологических дисциплин Кинологического учебного центра Сергей Любинецкий.

Во Франции свиньи ищут наркотики, а в Камбодже крысы быстро находят взрывчатку во время гражданского разминирования местности. Последнее и нас будет касаться чуть позже,

– подчеркнул он.

Сейчас в Госпогранслужбе Украины среди животных работают только четвероногие. Некоторые из них становятся настоящими героями и даже получают специальные награды во время соревнований.