Об этом начальник службы кинологического обеспечения седьмого пограничного отряда Виктор Мархева рассказал в интервью сайту 24 канала. Он добавил, что в 2014-м немало его коллег мобилизовали и отправили на Восток.

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Как спасали собак

Он взял гранаты и пошел с коллегой на КПВВ. Ребята пообещали всех прикончить, если им не отдадут псов. Такого дерзкого поступка никто не ожидал, даже руководство ГНСУ. Так они забрали собак и потом добрались до украинских позиций всеми правдами и неправдами,

– отметил сотрудник Госпогранслужбы.



В 2014 году немало сотрудников Госпогранслужбы мобилизовали и отправили на Восток / Фото из личного архива Виктора Мархевы

По словам Мархевы, сейчас Гнатик служит в пункте пропуска "Краковец", который расположен на украинско-польской границе.

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Кто еще может защищать страну

Защищать страну могут не только собаки, но и другие животные, уверен начальник цикла кинологических дисциплин Кинологического учебного центра Сергей Любинецкий.

Во Франции свиньи ищут наркотики, а в Камбодже крысы быстро находят взрывчатку во время гражданского разминирования местности. Последнее и нас будет касаться чуть позже,

– подчеркнул он.

Сейчас в Госпогранслужбе Украины среди животных работают только четвероногие. Некоторые из них становятся настоящими героями и даже получают специальные награды во время соревнований.