Про це начальник служби кінологічного забезпечення сьомого прикордонного загону Віктор Мархева розповів в інтерв'ю сайту 24 каналу. Він додав, що у 2014-му чимало кінологів пропускного пункту "Рава-Руська" направили на Схід.

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Як рятували собак

Він ще з одним кінологом, Романом Бушуєвим, взяли гранати, вернулись до "сєпарів" та заявили: "Або ми забираємо своїх собак, або живим ніхто не залишиться..." Такого зухвалого вчинку ніхто не очікував, навіть керівництво ДПСУ. Так вони забрали собак і потім добралися до українських позицій усіма правдами та неправдами,

– зазначив співробітник Держприкордонслужби.

У 2014 році чимало кінологів пропускного пункту "Рава-Руська" направили на Схід. / Фото з особистого архіву Віктора Мархеви

За словами Мархеви, зараз Гнатик служить у пункті пропуску "Краківець", який розташований на українсько-польському кордоні.

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