Дрони ГУР завдали удару по "Оренбурзькому гелієвому заводу" в місті Оренбург. Так, атаковано єдиний в Росії завод з виробництва гелію для ракет.

Що відомо про удар по Оренбурзькому гелієвому заводу?

Як зазначають джерела, 11 серпня дрони ГУР завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу.

Це єдине в Росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для ракет у космічній галузі та авіапромисловості.

Річна потужність заводу складає переробку близько 15 мільярдів кубометрів природного газу.

Місцеві бачили прольоти БпЛА і повідомляли про серію вибухів у районі заводу. Близько 20 години вечора місцева влада ухвалила рішення перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі населеного пункту Переволоцьке та Холодні Ключі (саме там розташована ціль ГУР).

Зазначається, що атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до війни Росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського ВПК.