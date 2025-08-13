Безпілотники воєнної розвідки атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури Росії у Брянській області. Під удар потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "Транснефть Дружба".

Вищезгаданий об'єкт зазнав пошкоджень, через атаку на місці спалахнула пожежа. Про це повідомляють джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Дивіться також У Росії бідкаються на атаку дронів: на Брянщині біля нафтоперекачувальної станції лунають вибухи

Що відомо про удар по станції?