13 серпня, 11:10
Дрони ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області, – джерела

Маргарита Волошина

Безпілотники воєнної розвідки атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури Росії у Брянській області. Під удар потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "Транснефть Дружба".

Вищезгаданий об'єкт зазнав пошкоджень, через атаку на місці спалахнула пожежа. Про це повідомляють джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про удар по станції?

 