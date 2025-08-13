Беспилотники военной разведки атаковали очередную цель нефтегазовой инфраструктуры России в Брянской области. Под удар попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Транснефть Дружба".

Вышеупомянутый объект получил повреждения, из-за атаки на месте вспыхнул пожар. Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно об ударе по станции?

Под атакой беспилотников украинской военной разведки ночью в среду, 13 августа, какая, по данным источника, оказалась нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Транснефть Дружба", расположенная в городе Унеча Брянской области России.

Операцию провели вместе с подразделениями Сил Обороны. По информации из пабликов в сети, ночью в городе Унеча и районе прозвучала серия взрывов, после чего на ЛПДС "Унеча" начался сильный пожар, туда направились экстренные службы.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов Дружба, принадлежащий холдингу АК Транснефтепродукт и который задействован в обеспечении российского ВПК.

Основная функция соответствующей российской нефтеперекачивающей станции заключается в транспортировке нефти трубопроводной системой, общая протяженность которой, по словам источника, составляет ориентировочно 9 тысяч километров.

К слову, также дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае России. Утром в российском минобороны заявили, что в течение вечера и ночи их ПВО перехватила и уничтожила 46 БпЛА.