Местные жители жаловались на "хлопки". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Ночью жители Волгограда сообщали о взрывах. Губернатор Андрей Бочаров заявил о массированной атаке БпЛА и падении обломков дрона на крышу 16-этажного дома в Тракторозаводском районе на севере Волгограда, что в 30 – 40 километрах от НПЗ.

По его данным, там специалисты оперативных служб проводили эвакуацию жильцов дома. Впоследствии губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по улице Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БпЛА.

В телеграм-каналах сообщали, что до 20 беспилотников фиксировались в направлении НПЗ Волгоград. Часть из них якобы сбили в области и над югом города. В связи с атакой Росавиация закрыла аэропорт Волгограда.

Стоит заметить, что жаловались из-за атаки и жители Красноармейского района Волгограда. Именно в этом районе расположен НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который ранее неоднократно атаковали беспилотники.

Кроме этого, дроны пытались атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что на территории завода упали обломки беспилотника. В результате этого загорелся фургон "Газель".

Момент уничтожения дрона в Славянске-на-Кубани попал на камеру: видео из российских телеграмм-каналов

Предварительно, никто из людей не пострадал. Возгорание якобы быстро ликвидировали, на месте работают оперативные службы. Ранее на территории региона была объявлена беспилотная опасность.

Обломки БпЛА упали на территорию дома в Славянске-на-Кубани: видео очевидцев

Утром в российском минобороны заявили, что в течение вечера 12 августа и ночи 13 августа их ПВО перехватила и уничтожила 46 украинских БПЛА самолетного типа, в частности 11 над территорией Волгоградской области и еще 5 – над территорией Краснодарского края.

Стоит заметить, что дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани уже несколько раз в течение последних полутора лет. Крайняя атака состоялась вечером 8 августа. Она привела к задержке рейсов в аэропорту Сочи и эвакуации туристов с пляжей, а также пожару в районе НПЗ.