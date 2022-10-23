У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів-камікадзе: цифра вражає

Російські загарбники останні декілька тижнів активно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва. Мовиться про тип безпілотника Shahed-136.

У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів-камікадзе

Українські Повітряні сили збивають ворожу техніку, запобігаючи ударам по цивільній інфраструктурі нашої країни. Так, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки вже вдалося ліквідувати дронів-камікадзе.

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За словами Ігната, іранських дронів "Мохаджер-6" було збито щонайменше 4. Один вцілів, тож його вивчають фахівці.

Щодо Shahed-136, то збили 273 штуки.

Станом на сьогодні, з моменту першого застосування дрона-камікадзе, який поцілив в Куп'янську на Харківщині 13 вересня, маємо збито 273 Shahed-136,

– заявив він.

Також додав, що це та цифра, яку можна вже скласти собі в голові, розуміючи скільки противник застосував дронів-камікадзе проти України.

Що треба знати про Shahed-136

Офіційних даних щодо характеристик дронів Shahed-136 немає, але у вільному доступі можна знайти наступні характеристики:

Дрон-камікадзе Shahed-136 – тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною. Вони здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора. Також дрон здатний виконувати завдання, на яке його запрограмували автоматично.

Розмах крил Shahed-136 становить 2,5 метри. Попередньо, він має дальність польоту від 1 000 кілометрів та бойову частину масою від 40 – 50 кілограмів. Заявлено, що максимальна дальність польоту складає 2 500 кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4 000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 кілометрів на годину.

Позаяк Shahed-136 не може самостійно знаходити цілі і атакувати об'єкти, що рухаються, його запускають тільки в бік великих стаціонарних цілей. Точність цілевказівки у дрона-камікадзе дуже низька, тому що використовується інерційна система наведення. Чим далі від цілі, то більшою буде похибка і тим менша точність. Тобто він становить загрозу для українських міст, а не для ЗСУ.

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