В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов-камикадзе: цифра впечатляет

Российские захватчики последние несколько недель активно применяют дроны-камикадзе иранского производства. Речь идет о типе беспилотника Shahed-136.

В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов-камикадзе

Украинские Воздушные силы сбивают вражескую технику, предотвращая удары по гражданской инфраструктуре нашей страны. Так, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько уже удалось ликвидировать дронов-камикадзе.

Главное Массированный запуск шахидов, Богуслаев поставлял двигатели в Россию: хронология 242 дня войны

По словам Игната, иранских дронов "Мохаджер-6" было сбито по меньшей мере 4. Один уцелел, поэтому его изучают специалисты.

Что касается Shahed-136, то сбили 273 штуки.

На сегодня, с момента первого применения дрона-камикадзе, попавшего в Купянске на Харьковщине 13 сентября, сбиты 273 Shahed-136,

– заявил он.

Также добавил, что это та цифра, которую можно уже сложить себе в голове, понимая, сколько противник применил дронов-камикадзе против Украины.

Что нужно знать о Shahed-136

Официальных данных по характеристикам дронов Shahed-136 нет, но в свободном доступе можно найти следующие характеристики:

Дрон-камикадзе Shahed-136 – тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью. Они способны длительно в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора. Также дрон способен выполнять задачу, на которую его запрограммировали автоматически.

Размах крыльев Shahed-136 составляет 2,5 метра. Предварительно он имеет дальность полета от 1 000 километров и боевую часть массой от 40 – 50 килограммов. Заявлено, что максимальная дальность полета составляет 2500 километров.

Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4 000 метров с крейсерской скоростью около 180 километров в час.

Поскольку Shahed-136 не может самостоятельно находить цели и атаковать движущиеся объекты, его запускают только в сторону больших стационарных целей. Точность целеуказания у дрона-камикадзе очень низкая, потому что используется инерционная система наведения. Чем дальше от цели, тем больше будет погрешность и тем меньше точность. То есть, он представляет угрозу для украинских городов, а не для ВСУ.



Как действовать, если вы заметили дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала