Канада передасть Україні понад 800 дороговартісних БпЛА SkyRanger: коли вони будуть на фронті

В Оттаві оголосили, що найближчим часом передадуть Києву сучасні дрони SkyRanger. Там підкреслили, що безпілотники відіграють важливу роль у відсічі російської агресії.

SkyRanger R70 передадуть у рамках чергового пакету допомоги на 500 мільйонів доларів, про який прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив влітку 2023 року під час візиту до Києва.

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Дронове посилення України

Тепер стало відомо, коли відбудеться очікуване поповнення дронового війська України. Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Україні поставлять понад 800 безпілотників SkyRanger R70. Планують це зробити канадці до квітня 2024 року.

Відомо, що вартість цих дронів сягає приблизно 95 мільйонів доларів.

Оголошуючи рішення про передачу БпЛА, Блер нагадав за важливу роль, яку вони відіграють у сучасній війні в Україні. Крім того, він запевнив, що Канада надаватиме підтримку нашій державі стільки, скільки це буде потрібно.

Міністр підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення Канада виділила понад 9,7 мільярда канадських доларів допомоги Україні, серед них – понад 2,4 мільярда на військову допомогу.

Під час нещодавнього "Рамштайну" Канада оголосила про виділення Україні ще понад 60 мільйонів канадських доларів.

Чим особливі SkyRanger R70 Ці дрони виготовляють у провінції Онтаріо. Виробник – компанія Teledyne. У них вбудовані тепловізори, й вони здатні перехоплювати сигнали, зокрема виявляти розташування ворожих телефонів і навіть ідентифікувати осіб. Крім того, безпілотники здатні розпізнавати хімічну зброю. SkyRanger R70 може переносити вибухівку до 3,5 кілограма.

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