Про це віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів на ютуб-каналі "Дія". Він додав, що відповідні баражувальні боєприпаси готуються до проходження їхніх перших бойових випробувань, передає 24 Канал.

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Зможуть виготовляти сотні

Отже, відомо, що впродовж останніх днів тестування проходили дрони від чотирьох компаній. Успішно пройшли випробування дві.

Міністр наголосив, що відповідне тестування проводять за несприятливих погодних умов. Відомо, що одна модель "не злетіла через небажання втрачати борт". Натомість інша мала проблеми з камерою.

За словами Федорова, у перспективі кількох місяців можна буде випускати сотні подібних баражувальних боєприпасів.

Важко робити якийсь прогноз. Я вважаю, що треба швидше надавати контракти, а далі компанії вже будуть "розганятися". Але, думаю, що це питання кількох місяців. До тисячі дійти важко, але сотні можна виробляти за кілька місяців,

– зазначив він.

Ефективніші за FPV-дрони

Звернімо увагу на те, що дрон типу "Ланцет" дає можливість наростити відстань до техніки, яку можна вражати. Він здатний виконувати свої бойові завдання на відстані 30 – 40 кілометрів. Для порівняння – FPV-дрони здатні бити на 10 – 20 кілометрів.

Це ще не все. Баражувальний боєприпас типу "Ланцет" також може виконувати свою бойову роботу вдень. Натомість великі квадрокоптери – вночі. Керуються такого типу безпілотники відеоканалом. Завдяки цьому можна наводити та корегувати їхній рух під час ураження.

Крім того, у них є функція захоплення цілі. Таким чином вони наводяться на ціль перед ураженням в останні 300 – 500 метрів без потреби мати прямий зв'язок з дроном.

Водночас Михайло Федоров зазначив, що необхідно впроваджувати ринок подібних безпілотників.

"Це технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, потрібно було запустити ринок… і от зараз ми маємо результат", – підкреслив віцепремʼєр.

Він додав, що спочатку з'явиться 2 – 3 продукти на ринку, які конкурують між собою. А вже через рік відповідних компаній можна буде налічити з десяток.