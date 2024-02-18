Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал на ютьюб-канале "Дия". Он добавил, что соответствующие барражирующие боеприпасы готовятся к прохождению их первых боевых испытаний, передает 24 Канал.

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Смогут изготавливать сотни

Итак, известно, что в течение последних дней тестирования проходили дроны от четырех компаний. Успешно прошли испытания две.

Министр отметил, что соответствующее тестирование проводят при неблагоприятных погодных условиях. Известно, что одна модель "не взлетела из-за нежелания терять борт". В то же время другая имела проблемы с камерой.

По словам Федорова, в перспективе нескольких месяцев можно будет выпускать сотни подобных барражирующих боеприпасов.

Трудно делать какой-то прогноз. Я считаю, что надо быстрее предоставлять контракты, а дальше компании уже будут "разгоняться". Но, думаю, что это вопрос нескольких месяцев. До тысячи дойти трудно, но сотни можно производить за несколько месяцев,

– отметил он.

Эффективнее FPV-дронов

Обратим внимание на то, что дрон типа "Ланцет" дает возможность нарастить расстояние до техники, которую можно поражать. Он способен выполнять свои боевые задачи на расстоянии 30 – 40 километров. Для сравнения – FPV-дроны способны бить на 10 – 20 километров.

Это еще не все. Барражующий боеприпас типа "Ланцет" также может выполнять свою боевую работу днем. В то же время большие квадрокоптеры – ночью. Управляются такого типа беспилотники видеоканалом. Благодаря этому можно наводить и корректировать их движение во время поражения.

Кроме того, у них есть функция захвата цели. Таким образом они наводятся на цель перед поражением в последние 300 – 500 метров без необходимости иметь прямую связь с дроном.

В то же время Михаил Федоров отметил, что необходимо внедрять рынок подобных беспилотников.

"Это технологический продукт, поэтому нельзя было запустить его сразу, нужно было запустить рынок... и вот сейчас мы имеем результат", – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что сначала появится 2 – 3 продукта на рынке, которые конкурируют между собой. А уже через год соответствующих компаний можно будет насчитать с десяток.