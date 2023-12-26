Кількість має значення: боєць ЗСУ розповів про роботу БпЛА на фронті

Попри санкційні обмеження окупантам вдається нарощувати велику кількість безпілотників. Українські воїни знайшли спосіб, як протистояти російським БпЛА зокрема, завдяки новим розробкам.

Аерокомпонента у ворога налаштована досить якісно. Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, зауваживши, що противник зберігає можливість виготовляти безпілотники у тій кількості, яка необхідна їхнім силам.

Читайте також Google ретранслює російську пропаганду? Як подолати зомбування росіян

Куди ворог спрямовує свої БпЛА

Росіяни перейняли у нас застосування коптерів цивільного призначення. Деякі з них навіть можна використовувати у нічний час. Також ворог має велику кількість FPV дронів.

У тактиці застосування противник намагається не просто дорозвідувати ситуацію та завдавати ураження, а робити так, щоб ми не могли завести свої резерви на передові позиції,

– розповів Юрій Федоренко.

Через системи реактивного вогню, росіяни намагаються взяти під контроль наші шляхи сполучення. Вони ціляться по них, а також по передових позиціях українських сил. Завдяки аерокомпоненті, а також вогневим засобам вдається забезпечити контрбатарейну боротьбу й так знижувати вплив ворога.

"Триває постійна боротьба, але наразі Сили оборони справляються з тими складнощами, які перед нами стоять, і роблять це ефективно", – наголосив командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС".

Чи має значення кількість безпілотників

За словами військовослужбовця, кількість БпЛА може сформувати якість. Можна навести простий приклад. Якщо ми починаємо набирати текст на комп'ютері чи телефоні, то чим більше друкуємо, тим швидше це вдається. Але для того, щоб вдосконалювати навички, потрібно мати певний засіб – власне телефон чи комп'ютер.

Так само із засобами БпЛА: чим більше їх маєш, тим більше можливостей навчитися ними ефективно працювати, робити помилки. Тому кількість завжди переростає у якість,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Наразі на полі бою точиться контркоптерська боротьба. Її основне завдання – знищити розрахунки БпЛА, які пілотують. Бо підготовка нових потребує часу.

Які нові розробки має Україна

Противник активно використовує централізовані засоби, які здатні проводити розвідку вночі. Так в онлайн-режимі може спостерігати за нашими діями. Крім цього, на пріоритетних напрямках ворог отримав велику кількість FPV дронів нічного застосування.

Щодо Сил оборони, то в Україні є декілька компаній, які розробляють так звані "нічні бомбери". Раніше їх використовували в агросфері, наприклад, для окроплення полів, розкидання добрива. Наразі ці засоби модифікували, а деякі зразки зробили наново вже у вигляді бойових дронів. Понад рік їх ефективно використовують проти ворога у нічний час. Вони можуть вражати живу силу, важкоброньовану техніку, системи реактивного вогню, самохідні артилерійські установки.

За більше, ніж рік використання Сили оборони спалили сотні одиниць ворожої техніки та знищили тисячі бійців особового складу. Це справді ефективний засіб, який розробили всередині нашої держави. На поточний момент аналогів цьому противник немає,

– зауважив Федоренко.

Україна виготовляє дрони: що відомо