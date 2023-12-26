Количество имеет значение: боец ВСУ рассказал о работе БПЛА на фронте

Несмотря на санкционные ограничения, оккупантам удается наращивать большое количество беспилотников. Украинские воины нашли способ, как противостоять российским БПЛА, в частности, благодаря новым разработкам.

Аэрокомпонента у врага настроена достаточно качественно. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, заметив, что противник сохраняет возможность производить беспилотники в том количестве, которое необходимо их силам.

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Куда враг направляет свои БПЛА

Россияне переняли у нас применение коптеров гражданского назначения. Некоторые даже можно использовать в ночное время. Также враг имеет большое количество FPV дронов.

В тактике применения противник пытается не просто доразведывать ситуацию и наносить поражение, а делать так, чтобы мы не могли завести свои резервы на передовые позиции,

– рассказал Юрий Федоренко.

Из-за систем реактивного огня, россияне пытаются взять под контроль наши пути соединения. Они целятся по ним, а также по передовым позициям украинских сил. Благодаря аэрокомпоненту, а также огневым средствам удается обеспечить контрбатарейную борьбу и снижать влияние врага.

"Продолжается постоянная борьба, но сейчас Силы обороны справляются с теми сложностями, которые перед нами стоят, и делают это эффективно", – подчеркнул командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС".

Имеет ли значение количество беспилотников

По словам военнослужащего, количество БПЛА может сформировать качество. Можно привести простой пример. Если мы начинаем набирать текст на компьютере или телефоне, то чем больше печатаем, тем быстрее это удается. Но для того, чтобы совершенствовать навыки, нужно иметь определенное средство – телефон или компьютер.

Так же со средствами БПЛА: чем больше их имеешь, тем больше возможностей научиться ими эффективно работать, совершать ошибки. Поэтому количество всегда перерастает в качество,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Сейчас на поле боя идет контркоптерская борьба. Ее основная задача – уничтожить расчеты БПЛА, которые пилотируют. Ибо подготовка новых требует времени.

Какие новые разработки имеет Украина

Противник активно использует централизованные средства, способные проводить разведку ночью. Так, в онлайн-режиме может наблюдать за нашими действиями. Кроме этого, на приоритетных направлениях враг получил большое количество FPV дронов ночного применения.

Что касается Сил обороны, то в Украине есть несколько компаний, которые разрабатывают так называемые "ночные бомберы". Раньше их использовали в агросфере, например, для окропления полей, разбрасывания удобрений. Эти средства модифицировали, а некоторые образцы сделали заново уже в виде боевых дронов. Более года их эффективно используют против врага в ночное время. Они могут поражать живую силу, тяжелобронированную технику, системы реактивного огня, самоходные артиллерийские установки.

За более чем год использования Силы обороны сожгли сотни единиц вражеской техники и уничтожили тысячи бойцов личного состава. Это действительно эффективное средство, разработанное внутри нашего государства. На текущий момент аналогов этому противник не имеет,

– заметил Федоренко.

Украина производит дроны: что известно