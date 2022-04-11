Друга після племен армія світу, – оборонець Чернігова оцінив росіян

За час повномасшабного вторгнення Росії в Україну весь світ зрозумів, що армія окупантів не така сильна, як про неї казали. Ті, хто обороняв північ України, це підтверджують.

Оборонець Чернігова, Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк зізнався, що ніхто не очікував, що в сучасному світі будуть бомбардування території. Будуть авіаційні ракетні удари й повномасштабна збройна агресія.

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Бої розпочались раптово й противника було багато. Він вбивав мирне населення, грабував та вчиняв насилля над людьми. Зокрема, на Чернігівщині був підрозділ з республіки Туви. За статистикою, саме там відбувається найбільше вбивств за рік. Але в Україні він втратив половину особового складу,

– сказав воїн.

За його словами, безглузда тактика російської армії незмінна ще з часів чеченських воєн. У них лише багато людей та техніки.

"Це вони самі собі створили так, що є другою армією. Ми тут побачили, що, можливо, за кількістю та оснащенням так і є, але з цим не воюють. Наша армія, яка менша в десятки разів, показала: якщо ти захищаєш свою державу, то ти більш заряджений на перемогу, ніж той, хто прийшов захопити. Якщо їх поставити після африканських племен, то це буде їхнє місце", –запевнив Ніколюк.

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