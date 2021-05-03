Катували, роздягнувши догола, – дружина затриманого окупантами журналіста заявила про тортури

Катерина Єсипенко заявила про тортури над її чоловіком – незаконно заарештованим в окупованому Криму журналістом Владиславом Єсипенком. За її словами, саме через нестерпні катування журналіст дав неправдиві свідчення.
Джерело:"Радіо Свобода"
Вона також запевнила, що до чоловіка не впускали адвоката. Катерина Єсипенко розповіла деталі тортур.
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Включали електричний струм, – дружина
Дружина журналіста зазначила, що її чоловіка роздягали догола, а після цього жорстоко знущались.
Підключили йому на вуха дроти та включали електричний струм. Били в живіт, по ногах і в пах, погрожували підключити струм до геніталій,
– сказала Катерина Єсипенко.
За словами дружини, адвоката не впускали до чоловіка, аби позбавити його права на захист і нелюдськими тортурами змусити зізнатися в тому, чого насправді не було.
Його змусили дати неправдиві покази, але вже в суді журналіст заявив про тортури та відмовився від своїх показань, які тоді надав.
Дружина Єсипенка має намір надалі боротись за звільнення чоловіка.
Затримання Єсипенка: що відомо
- Владислав Єсипенко – журналіст "Радіо Свободи". Його затримали 10 березня в окупованому Криму.
- Співробітники ФСБ начебто знайшли в машині Єсипенка вибуховий пристрій, змайстрований власноруч. Дружина впевнена – його підкинули під час затримання.
- Єсипенка звинувачують у тому, що він працював на українську розвідку. Після затримання окупанти змусили його дати неправдиві покази.
- Нещодавно повідомляли, що працівники ФСБ одягали журналістові пакет на голову, били та погрожували.