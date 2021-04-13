Вашингтон закликав звільнити Росію затриманого в окупованому Криму Владислава Єсипенка. З такою заявою Держдеп виступив після повідомлень про застосування тортур до журналіста "Радіо Свободи".

Про це повідомив представник Державного департаменту Нед Прайс у твітері. У Вашингтоні занепокоєні інформацією про катування.

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Ми закликаємо його (Єсипенка – 24 канал) звільнити, а Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму,

– написав Прайс.

Troubled by reports that Russian occupation authorities in Crimea tortured @RFERL freelance journalist Vladislav Yesypenko to coerce his confession. We call for his release, and for Russia to cease its reprisals against independent voices in Crimea. #CrimeaIsUkraine — Ned Price (@StateDeptSpox) April 13, 2021

Що відомо про затримання Єсипенка

Журналіста "Радіо Свободи" затримали 10 березня в окупованому Криму. Співробітники ФСБ начебто знайшли в машині Єсипенка вибуховий пристрій, змайстрований власноруч. У Федеральній службі безпеки переконують, що журналіст мав здійснювати підривні акції за задумом українських спецслужб.

Вже під час засідання суду Єсипенко повідомив, що після затримання з нього вибивали зізнання протягом кількох днів. Невідомі чоловіки, які виявились працівниками ФСБ, зокрема, одягали йому пакет на голову, били та погрожували.

Важливо! Прокуратура Криму уже розпочала провадження проти так званих "правоохоронців української влади" за незаконне позбавлення волі.