Вашингтон призвал освободить Россию задержанного в оккупированном Крыму Владислава Есипенко. С таким заявлением Госдеп выступил после сообщений о применении пыток к журналисту "Радио Свободы".

Об этом сообщил представитель Государственного департамента Нед Прайс в Твиттере. В Вашингтоне обеспокоены информацией о пытках.

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Мы призываем его (Есипенко – 24 канал) освободить, а Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму,

– написал Прайс.

Troubled by reports that Russian occupation authorities in Crimea tortured @RFERL freelance journalist Vladislav Yesypenko to coerce his confession. We call for his release, and for Russia to cease its reprisals against independent voices in Crimea. #CrimeaIsUkraine — Ned Price (@StateDeptSpox) April 13, 2021

Что известно о задержании Есипенко

Журналиста "Радио Свободы" задержали 10 марта в оккупированном Крыму. Сотрудники ФСБ якобы нашли в машине Есипенко взрывное устройство, сделанное собственноручно. В Федеральной Службе безопасности утверждают, что журналист должен был осуществлять подрывные акции по замыслу украинских спецслужб.

Уже во время заседания суда Есипенко сообщил, что после задержания из него выбивали признание в течение нескольких дней. Неизвестные мужчины, которые оказались работниками ФСБ, в частности, надевали ему пакет на голову, били и угрожали.

Важно! Прокуратура Крыма уже начала производство против так называемых "правоохранителей украинской власти" за незаконное лишение свободы.