Журналиста пытали в оккупированном Крыму: США призвали освободить Владислава Есипенко
Вашингтон призвал освободить Россию задержанного в оккупированном Крыму Владислава Есипенко. С таким заявлением Госдеп выступил после сообщений о применении пыток к журналисту "Радио Свободы".
Источник:Твитер Неда Прайса
Об этом сообщил представитель Государственного департамента Нед Прайс в Твиттере. В Вашингтоне обеспокоены информацией о пытках.
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Мы призываем его (Есипенко – 24 канал) освободить, а Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму,
– написал Прайс.
Что известно о задержании Есипенко
Журналиста "Радио Свободы" задержали 10 марта в оккупированном Крыму. Сотрудники ФСБ якобы нашли в машине Есипенко взрывное устройство, сделанное собственноручно. В Федеральной Службе безопасности утверждают, что журналист должен был осуществлять подрывные акции по замыслу украинских спецслужб.
Уже во время заседания суда Есипенко сообщил, что после задержания из него выбивали признание в течение нескольких дней. Неизвестные мужчины, которые оказались работниками ФСБ, в частности, надевали ему пакет на голову, били и угрожали.
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