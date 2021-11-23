"Друзі коронавірусу": в Україні судитимуть фігурантів справ про фейкові сертифікати вакцинації

Із 15 по 21 листопада в Україні відкрили 172 кримінальних провадження за фактами підроблення сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів. До суду скерували 22 кримінальних провадження щодо фейкових документів.

За словами першого заступника Міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна, обшуки відбулися у Дніпропетровській, Житомирській, Харківській, Закарпатській, Миколаївській областях та у Києві. Загалом – 13 санкціонованих перевірок.

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Ділки шукали клієнтів в інтернеті

Зокрема правоохоронці обшукали кабінети 3 медичних працівників і турагентство у Харкові, де продавали підроблені ПЛР-тести. Загалом вилучили 61 фейковий тест і 54 свідоцтва та сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

В одному з випадків ділки просто пропонували свої послуги в коментарях в інстаграмі. На таку пропозицію відповіли наші правоохоронці,

– розповів Єнін.

Слідство встановило, що приватний підприємець діяв у змові з сімейним лікарем "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Ужгородської міської ради. Виготовити фейкові документи та внести їх у Дію пропонували за 2 700 гривень.

Окрім цього, у Харкові представники лабораторії ТОВ "ОН Лаб" шукали клієнтів через телеграм. У переліку "послуг" були й паперові довідки про негативний тест на коронавірус, які продавали в областях України.

Всіх затримали та повідомили про підозру. Кому відомі факти підробки – звертайтеся. Винних знайдемо і притягнемо до відповідальності!,

– заявив Єнін.

Підроблення COVID-сертифікатів в Україні: останні новини

У Дніпропетровській області викрили дівчину, яка роздрукувала кольоровий сертифікат вакцинації, щоб проїхатись у міжміській маршрутці. Її затримали правоохоронці.

Раніше засуджений 43-річний мешканець Кривого Рогу влаштував бізнес на фейкових сертифікатах вакцинації. Виготовляв "документи" у власному гаражі та продавав за 1,2 тисячі гривень.

Водночас на Закарпатті вирішили боротися з покупцями фальшивих сертифікатів шляхом впровадження анонімної вакцинації. У такий спосіб планують імунізувати тих, хто змінив своє рішення щодо щеплення від COVID-19.

Текст публікації Євгенія Єніна:

"А тим часом продовжуємо боротися із "друзями" коронавірусу, які штампують підробні COVID-сертифікати та ПЛР-тести.

Упродовж минулого тижня за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID – сертифікатів розпочато 172 кримінальних провадження. До суду направили 22 кримінальних провадження за статтею 358 КК України про вчинення 34 кримінальних правопорушень.

Здійснили 13 обшуків в Дніпропетровській, Житомирській, Харківській, Закарпатській, Миколаївській областях та у Києві.

Троє медичних працівників потрапили під пильне око правоохоронців. В їхніх кабінетах провели обшуки. Також навідалися до туристичного агентства у Харкові, яке пропонувало отримати підробні ПЛР-тести. В цілому, вилучено 61 підроблених ПЛР-тестів, 54 свідоцтв про вакцинацію та сертифікатів. В одному з випадків ділки просто пропонували свої послуги в коментарях в Інстаграм. Ну, і звичайно, відповіли на таку пропозицію наші правоохоронці. Як виявилося, шукав клієнтів звичайний приватний підприємець і діяв за попередньою змовою з сімейним лікарем "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Ужгородської міської ради. За 2 700 гривень пропонували підробити сертифікат і навіть із можливістю внесення його в "Дію". Тепер, на час суду матимуть хвилину, щоб подумати над своїм вчинком.

Телеграм також під нашим наглядом. Наприклад, викрили шахраїв в Харкові, які від імені лабораторії ТОВ "ОН Лаб" через месенджер пропонували паперові довідки у регіонах України про негативний результат ПЛР-тесту на COVID19. Всіх затримали та повідомили про підозру.

Кому відомі факти підробки – звертайтеся. Винних знайдемо і притягнемо до відповідальності!"