"Друзья коронавируса": в Украине будут судить фигурантов дел о фейковых сертификатах вакцинации

С 15 по 21 ноября в Украине открыли 172 уголовных производства по фактам подделки сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов. В суд направили 22 уголовных производства по фейковым документам.

По словам первого заместителя Министра внутренних дел Евгения Енина, обыски прошли в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской, Закарпатской, Николаевской областях и в Киеве. Всего – 13 санкционированных проверок.

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Дельцы искали клиентов в интернете

В частности, правоохранители обыскали кабинеты 3 медицинских работников и турагентство в Харькове, где продавали поддельные ПЦР-тесты. В общей сложности изъяли 61 фейковый тест и 54 свидетельства и сертификаты о вакцинации от коронавируса.

В одном из случаев дельцы просто предлагали свои услуги в комментариях в инстаграме. На такое предложение ответили наши правоохранители,

– рассказал Енин.

Следствие установило, что частный предприниматель действовал в сговоре с семейным врачом "Центра первичной медико-санитарной помощи" Ужгородского городского совета. Изготовить фейковые документы и внести их в действие предлагали за 2 700 гривен.

Кроме того, в Харькове представители лаборатории ООО "ОН Лаб" искали клиентов в телеграме. В перечне "услуг" были и бумажные справки о негативном тесте на коронавирус, которые продавали в областях Украины.

Всех задержали и сообщили о подозрении. Кому известны факты подделки – обращайтесь. Виновных найдем и привлечем к ответственности!,

– заявил Енин.

Подделка COVID-сертификатов в Украине: последние новости

В Днепропетровской области разоблачили девушку, распечатавшую цветной сертификат вакцинации, чтобы проехаться в междугородной маршрутке. Ее задержали правоохранители.

Ранее осужденный 43-летний житель Кривого Рога устроил бизнес на фейковых сертификатах вакцинации. Изготовлял "документы" в собственном гараже и продавал за 1,2 тысяч гривен.

В то же время н Закарпатье решили бороться с покупателями фальшивых сертификатов путем внедрения анонимной вакцинации. Таким образом планируют иммунизировать тех, кто изменил свое решение относительно прививки от COVID-19.

Текст публикации Евгения Енина:

"А между тем продолжаем бороться с "друзьями" коронавируса, штампующими поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.

За прошедшую неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов начато 172 уголовных производства. В суд направили 22 уголовных производства по статье 358 УК Украины о совершении 34 уголовных правонарушений.

Проведено 13 обысков в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской, Закарпатской, Николаевской областях и в Киеве.

Трое медицинских работников попали под пристальный глаз правоохранителей. В их кабинетах провели обыски. Также посетили туристическое агентство в Харькове, которое предлагало получить поддельные ПЦР-тесты. В общей сложности изъято 61 поддельных ПЦР-тестов, 54 свидетельств о вакцинации и сертификатов. В одном из случаев дельцы просто предлагали свои услуги в комментариях в Инстаграме. Ну и, конечно, ответили на такое предложение наши правоохранители. Как оказалось, искал клиентов обычный частный предприниматель и действовал по предварительному сговору с семейным врачом "Центра первичной медико-санитарной помощи" Ужгородского городского совета. За 2700 гривен предлагали подработать сертификат и даже с возможностью внесения его в "Дию". Теперь, на время суда у них будет минута, чтобы подумать над своим поступком.

Телеграм также под нашим наблюдением. Например, разоблачили мошенников в Харькове, которые от имени лаборатории ООО "ОН Лаб" в мессенджере предлагали бумажные справки в регионах Украины об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID19. Всех задержали и сообщили о подозрении.

Кому известны факты подделки – обращайтесь. Виновных найдем и привлечем к ответственности!"