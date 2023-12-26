У Луцьку п'яний водій на переході збив жінку з 10-річною дитиною: авто вилучили

У Луцьку водій у стані алкогольного сп'яніння збив жінку з 10-річною дитиною. Останніх оперативно доправили до лікарні, а у порушника вилучили автівку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водію може загрожувати до 3 років позбавлення волі з вилучення прав на строк від 3 до 5 років.

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Деталі інциденту

Як повідомили у поліції, у Луцьку 39-річний водій Ford наїхав на 45-річну жінку та 10-річну школярку. У цей час останні переходили проїздну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Інцидент стався 25 грудня близько 15:30, на вулиці Дубнівській.

Правоохоронці знайшли правопорушника / поліція Волинської області

Пішохідки отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Під час перевірки водія правоохоронці виявили, що той був за кермом напідпитку.

Водія автівки освідували, вміст алкоголю в крові сягнув 2,66 проміле, що у 13 разів перевищує норму,

– зазначили у пресслужбі поліції.

Чоловік перебував за кермом у стані сп'яніння / поліція Волинської області

Автомобіль правопорушника вилучили. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує ним у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості.

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