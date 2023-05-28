В Обухові 18-річний мотоцикліст врізався в натовп перехожих: моторошне відео

В Обухові, що на Київщині, 28 травня трапилося жахливе ДТП, внаслідок якого декілька людей зазнали важких травмувань. Спричинив його 18-річний мотоцикліст на "Yamaha".

Усе – через порушення правил дорожнього руху. Адже кермувальнику здалося, що можна проскочити на червоне світло. І це при тому, що на мотоциклі він був не один.

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Влетів у людей на шаленій швидкості

У момент, коли мотоцикліст проїжджав на червоне світло світлофора, йому напереріз виїхав червоний автомобіль. Саме зіткнення з його капотом на великій швидкості призвело до трагічних наслідків.

На відео, яке опублікував начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, видно, як миттєво змінилася траєкторія руху транспорту порушника. Ба більше, внаслідок цього кермувальник та його пасажир полетіли в одному напрямку, а мотоцикл – в іншому, прямісінько в натовп на пішохідному переході.

Вкотре закликаю неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Будьте свідомі та обережні!

– підкреслив Андрій Нєбитов.

П'ятеро людей потребували госпіталізації

Також на опублікованих фото видно й наслідки жахливого ДТП. Так, капот червоного легковика був сильно понівечений, а сам мотоцикл розірвало на частини.

Однак пів біди, якби постраждала лише техніка. На жаль, внаслідок необдуманого вчинку травми отримали й люди. Так, за попередніми даними, всі потерпілі зазнали численних травм важкого та середнього ступеня.

Як підкреслив Андрій Нєбитов, через ДТП госпіталізації потребували водій та пасажир мотоцикла, а також троє громадян, які рухалися узбіччям.

ДТП на Одещині завершилося смертю

Зазначимо, що напередодні на Одещині, у селі Гвоздавка Друга, трапилося інше жахливе ДТП з участю мотоцикла. Однак воно завершилося смертю людини.

Там нетверезий 16-річний підліток на мотоциклі, з яким був 14-річний пасажир, не впорався з керуванням і наїхав на паркан біля будинку. У водія діагностували забої, садна та політравму. Однак пасажир, на жаль, отримав травми, не сумісні із життям. Підліток помер у кареті швидкої допомоги.