Дубінському вручили підозру за організацію схеми виїзду за кордон для ухилянтів

Про вручення підозри поінформував Офіс Генерального прокурора увечері 3 листопада. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання Дубінському запобіжного заходу.

Епопея із народним депутатом Дубінським триває досить довго. У нього та його помічників декілька разів проводили обшуки. Сам Дубінський вважає справу політичним замовленням.

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У чому підозрюють Дубінського

В Офісі Генерального прокурора вважають, що нардеп організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Слідство встановило, що він змовився із керівником громадської організації, а відтак надав своєму знайомому документи, які свідчили, що чоловік – нібито волонтер. Знайомий Дубінського поїхав за цими підробними документами за кордон. Насправді ж, зауважують в ОГП, чоловік не був волонтером, а повертатися до України не збирався.

Він намагався виїхати з України до Молдови. У Кишиневі мав чекати подальших інструкцій від Дубінського "щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева" до Відня.

Деталі від СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що збирали матеріали на Дубінського разом з ДБР. Там пролили світло на деякі подробиці справи.

Слідчі вважають, що Дубінського "вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини". Громадська організація, через яку вносили "потрібних людей" як волонтерів у систему "Шлях", була підконтрольна нардепу.

У ДБР назвали цю організацію – це "Медіаоборона".

Деякі документи, які були потрібні для нелегального виїзду за кордон, зберігали колишній помічник Дубінського – депутат Київської обласної ради 8-го скликання, а також директор підконтрольної громадської організації (останньому теж повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон).

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, а також печатки, листи та договори – все це використовували для того, щоб вносити потрібні дані в систему "Шлях". Іще вилучили мобільні та флешки, на яких містяться докази злочину.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми,

– зазначають у СБУ.

Запис від ДБР

1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило запис розмови. У ній нардеп дає інструкції, як виїхати за кордон. ДБР не вказало прізвище депутата, але Сергій Лещенко заявив, що це Дубінський.