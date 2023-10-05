Про це розповів сам Дубінський у себе в телеграмі, опублікувавши відео розмови з працівником ТЦК, інформує 24 Канал.

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Повістку хотіли вручити під ДБР

За словами Дубінського, він прибув до ДБР сьогодні, 5 жовтня, за дорученням слідчого, аби отримати клопотання про подовження запобіжного заходу. Мова про справу щодо нього у підозрі у підробленні документів для виїзду за кордон. За словами політика, під стінами бюро на нього вже чекав працівник ТЦК та СП.

Дубінський запитав у представника військкомату, звідки він знав, що депутат буде саме в цьому місці і в цей час. Працівник ТЦК відповів, що інформацію надали правоохоронні органи після звернення до них з боку центру комплектування, оскільки ті не мали дійсної адреси проживання Дубінського.

"Ми проводили оповіщення за вашою адресою. Ви не з'являлися. Ми звернулися до правоохоронних органів і нам повідомили, що ви сьогодні будете перебувати тут", – розповів представник військкомату.

Для уточнення даних Дубинський таки має з'явитися

Працівник ТЦК також зазначив, що має намір вручити Дубинському запрошення до Подільського районного ТЦК та СП на 6 жовтня для уточнення військово-облікових даних. Спочатку нардеп відмовився ставити свій підпис, але потім погодився взяти відривний талончик. А ось повістку брати політик відмовився.

"А я не буду її забирати просто. Так буває. Залиште собі на згадку, гаразд?" – сказав Дубинський працівникові ТЦК.

Коротко про справу проти Дубинського