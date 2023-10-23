Це заслання: чому духівник Путіна не надто радіє своєму призначенню в Крим

Так званий духівник Владіміра Путіна Тіхон Шевкунов очолить рпц в окупованому Криму. Нове призначення свідчить про зміни у стосунках між ним і російським диктатором.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що переїзд Шевкунова з Росії в Крим фактично є засланням. Причиною такого рішення Путіна могли бути їхні внутрішні конфлікти.

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Чому духівник Путіна опинився в Криму

Навіть сам Тіхон Шевкунов підтвердив, що сприймає свою нову посаду, як заслання. Він сказав, що в часи Візантійської імперії людей відправляли в Крим, а тепер Тіхон також там опинився.

Це відомий чекістський агент, так званий духівник Путіна. Він є дуже слизькою фігурою і звик "годуватися" в центрі, в Кремлі,

– зауважив Ігор Ейдман.

Напевно, він потрапив у якісь інтриги, бо в Кремлі та навколо нього постійно щось відбувається. Це стосується не тільки чиновників, але також попів й артистів, на зразок покійного Йосипа Кобзона.

"Вся ця верхівка, як банка з павуками, причому отруйними. Вони один одного постійно з'їдають. Мабуть, Тіхон щось таке і зробив", – додав Ейдман.

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Шевкунов міг лобіювати перед Путіними свої комерційні бажання. Можливо, він представляв інтереси якогось олігарха, переконував Путіна дати йому більше державних грошей. Водночас інший олігарх міг заплатити, наприклад, якомусь масажисту, щоб він навпаки говорив Путіну щось погане про Тіхона.

Коли керівник досить старша, літня людина, то вірить тому, хто швидше щось скаже. Мабуть, масажист встиг скоріше, тому Тіхона відправили на заслання,

– зауважив політолог.

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