Це заслання: чому духівник Путіна не надто радіє своєму призначенню в Крим
Так званий духівник Владіміра Путіна Тіхон Шевкунов очолить рпц в окупованому Криму. Нове призначення свідчить про зміни у стосунках між ним і російським диктатором.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що переїзд Шевкунова з Росії в Крим фактично є засланням. Причиною такого рішення Путіна могли бути їхні внутрішні конфлікти.
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Чому духівник Путіна опинився в Криму
Навіть сам Тіхон Шевкунов підтвердив, що сприймає свою нову посаду, як заслання. Він сказав, що в часи Візантійської імперії людей відправляли в Крим, а тепер Тіхон також там опинився.
Це відомий чекістський агент, так званий духівник Путіна. Він є дуже слизькою фігурою і звик "годуватися" в центрі, в Кремлі,
– зауважив Ігор Ейдман.
Напевно, він потрапив у якісь інтриги, бо в Кремлі та навколо нього постійно щось відбувається. Це стосується не тільки чиновників, але також попів й артистів, на зразок покійного Йосипа Кобзона.
"Вся ця верхівка, як банка з павуками, причому отруйними. Вони один одного постійно з'їдають. Мабуть, Тіхон щось таке і зробив", – додав Ейдман.
Політолог і соціолог з Німеччини припустив, чому духівника Путіна перевели у Крим: дивіться відео
Шевкунов міг лобіювати перед Путіними свої комерційні бажання. Можливо, він представляв інтереси якогось олігарха, переконував Путіна дати йому більше державних грошей. Водночас інший олігарх міг заплатити, наприклад, якомусь масажисту, щоб він навпаки говорив Путіну щось погане про Тіхона.
Коли керівник досить старша, літня людина, то вірить тому, хто швидше щось скаже. Мабуть, масажист встиг скоріше, тому Тіхона відправили на заслання,
– зауважив політолог.
Як російська православна церква сприяє війні
- Стало відомо, що рпц працює над створенням приватних військових компаній. Одна з них діє на базі Кронштадтського Морського собору в Санкт-Петербурзі. До ПВК під назвою "Андріївський хрест" людей вербують просто у храмі. Гроші за таку діяльність приходять на рахунки рпц у вигляді "пожертв" чи "благодійних внесків".
- У ГУР сказали, що це викриття остаточно зняло маски з російської православної церкви. Уже давно було відомо, що так звані "священники" освячували ракети, благословляли зброю та навіть самі брали участь у бойових діях.
- Нещодавно російські священники упродовж години з вертольота окроплювали свяченою водою Козельський район Калузької області. У цьому їм допомагали військовослужбовці ракетної дивізії. Попи хрестоподібно пролетіли над військовим містечком у цьому районі та витратили майже сто літрів води для такого "освячення".